Em tin, tình yêu đẹp nhất không phải là tình yêu khiến em rung động ngay từ lần đầu tiên, mà là tình yêu đủ sâu để em cảm nhận được anh đang chậm rãi bước về phía em, từ thấu hiểu, bao dung và cùng nhau nuôi dưỡng tình yêu lớn lên. Em tuổi 35, sống và làm việc tại TP HCM, có công việc ổn định và cuộc sống độc lập. Em thích nấu ăn và chăm sóc gia đình, yêu thiên nhiên và thích những điều giản dị. Em sống hướng nội, sâu sắc và tin vào sự tử tế, vì thế em luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Là một cô gái trưởng thành, em hiểu rằng tình yêu không phải là thứ dễ dàng có được, nhưng cũng không phải điều gì quá phức tạp, chỉ cần một người sẵn sàng đi cùng em, trong những ngày bình thường mà không cần phải chạy đua, không cần phải vội vàng.



Em mong muốn tìm kiếm một tình yêu trưởng thành, một tình yêu không phải để lấp đầy những khoảng trống mà để cùng nhau làm đầy cuộc sống này bằng sự thấu hiểu và sẻ chia, là khi anh và em không cần phải thay đổi bản thân để phù hợp với nhau, mà chúng ta được là chính mình, chân thành và sẵn sàng. Là khi em vẫn giữ được thế giới riêng của mình với những đam mê, sở thích và giấc mơ chưa từng bị bỏ quên và là khi anh vẫn kiên trì bước đi trên con đường của anh với những trách nhiệm, hoài bão và mục tiêu riêng biệt. Là mỗi ngày mình đều thật lòng với nhau, cùng nhau cười, cùng nhau chia sẻ những điều giản dị mà sâu sắc.



Em không vội, nhưng em mong chờ một tình yêu thật sự, khi mà mỗi buổi sáng thức dậy em biết rằng có một người đang cùng mình đi qua cuộc sống này, bình yên, thật lòng, cùng làm những điều đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.



Em từng một mình, tự học cách yêu thương bản thân và đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, nên em hiểu dù có mạnh mẽ đến đâu cũng cần một bàn tay ấm từ anh để nắm chặt tay em, cùng đồng hành với em, là khi em được yếu đuối tựa vào vai anh một cách bình yên. Nếu anh cũng tìm kiếm một tình yêu như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ hiểu nhau, không phải là một mối quan hệ hoàn hảo ngay từ đầu, mà là một tình yêu đủ chín chắn, đủ sâu để chúng ta có thể sống thật với nhau.



Mong gặp anh, người đàn ông chững chạc, có trách nhiệm, yêu sự bình yên, lớn hơn em vài tuổi, không thuốc lá, không tệ nạn, cùng nhau xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, nhẹ nhàng và bền vững anh nhé. Nếu anh đã sẵn sàng, em đợi một cuộc trò chuyện từ anh để chúng ta cùng bắt đầu một hành trình mới, không cần phải vội vã, chỉ cần thật lòng.

