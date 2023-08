Em mau xuất hiện giải cứu anh đi

Mong em độc thân, chưa kết hôn, chưa có con để chúng ta đồng cảm với nhau từ điểm ban đầu.

Sau một thời gian mong đợi của người thân, gia đình, bạn bè, họ hàng nội ngoại, anh đã tích được một bộ sưu tập lớn lời giục kết hôn với các câu hỏi như: "Bao giờ lấy vợ cháu"? "Bao giờ cho cô ăn cỗ"? "Thằng nhà chú đã có hai đứa rồi đấy"... làm cho anh sắp sát nhập vào hội ế bền vững, ế ổn định rồi em à. Mong em mau xuất hiện giải cứu anh thì bố mẹ anh mừng rơi nước mắt, cảm tạ em lắm. Bố mẹ anh chỉ mong sớm thanh lý "sản phẩm" này thôi.



Xin giới thiệu tới em, sản phẩm của bố mẹ anh sản xuất vào năm 1985, ở phía Đông Bắc của thủ đô, cách Hà Nội không xa, niên hạn sử dụng trăm năm hạnh phúc. Với kích thước 1m65 x 60 kg chắc sẽ dễ dàng vận chuyển tới tay em. Tình trạng like new 99,99%, độc thân, chưa kết hôn, chưa có con. Tính năng vui vẻ, lắng nghe, tích cực, đọc sách, chạy bộ. Sản phẩm này thường xuyên đặt cạnh máy tính trong lĩnh vực IT, sau này em mua rồi sẽ đặt cạnh em nhiều hơn.



Anh mong muốn ở Hà Nội lâu dài nên em làm việc ở đây và quê không quá xa thủ đô, để gia đình hai ta có dịp quan tâm nhau dễ dàng hơn nhé. Xin cho anh thêm một điều là em dễ nhìn chút nhé. Mong em nhanh chóng ấn nút đặt sản phẩm nha.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ