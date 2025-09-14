Em mạnh mẽ, độc lập, lạc quan

Em không mưu cầu sự giàu sang, chỉ mong một cuộc sống bình dị, đủ đầy và quan trọng nhất là có tình cảm chân thành.

Em từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, giờ là mẹ đơn thân của một bé nhỏ. Tuy cuộc sống không còn đầy đủ như trước, nhưng nhờ có con mà em trở nên mạnh mẽ, độc lập và lạc quan hơn. Em không mưu cầu sự giàu sang, chỉ mong một cuộc sống bình dị, đủ đầy và quan trọng nhất là có tình cảm chân thành.

Em hy vọng sẽ gặp được một người đàn ông chín chắn, biết quan tâm, đồng cảm và cùng nhau hướng tới tương lai. Với em, sự tin tưởng và thấu hiểu chính là nền tảng để xây dựng một mối quan hệ lâu dài. Nếu anh không ngại thì cứ gửi thư cho em nhé, mình trò chuyện để hiểu về nhau hơn. Chờ anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ