Em mang lại sự tích cực và nhẹ nhàng cho người xung quanh

Giữa nhịp sống hiện đại và những mối quan hệ vội vã, em vẫn tin rằng điều quý giá nhất là sự chân thành và thấu hiểu giữa hai tâm hồn đồng điệu. Em mong tìm thấy một người trưởng thành, vững vàng có trái tim sâu sắc, biết lắng nghe, biết sẻ chia và cùng em vun đắp một mối quan hệ đủ an yên để ta là chính mình, đủ chân thành để cùng nhau đi qua những thử thách của cuộc sống.

Em sinh năm 1997, hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng. Công việc của em chủ yếu kinh doanh, liên quan đến dịch vụ du lịch cho khách nước ngoài. Làm việc trong lĩnh vực này em được học hỏi giao tiếp và phát triển sự linh hoạt, kết nối từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Em hướng ngoại, độc lập và trưởng thành trong công việc, mang lại sự tích cực và nhẹ nhàng cho những người xung quanh. Khi trở về nhà, đôi lúc lại không muốn làm người lớn lắm, em trân trọng những phút bình yên, không gian gọn gàng, đơn giản và ấm cúng; nơi mình có thể tái tạo năng lượng và sống thật với chính mình sau ngày dài làm việc.

Trong tình yêu, em không tìm kiếm sự hoàn hảo mà mong có một người đồng hành chân thành, cùng nhau phát triển và vì nhau mà tốt hơn mỗi ngày. Khi anh chọn chân thành và nhường nhịn để hiểu em, em sẽ chọn dịu dàng và thấu hiểu để là điểm tựa bình yên cho anh. Em tin rằng khi hai người thực sự đồng điệu, hai trái tim sẽ vì yêu mà nhường nhịn, thấu hiểu và không ngừng cố gắng để vun vén mối quan hệ ấy.

Với em, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở cảm giác an yên khi có người luôn đợi mình về, cùng nấu một bữa cơm giản dị, cùng trò chuyện và cùng nhau lớn lên qua từng ngày, nắm tay nhau qua mọi khó khăn. Một mối quan hệ xứng đáng để chúng ta dũng cảm từ bỏ cuộc sống độc thân, bước vào một cam kết nghiêm túc, bền lâu, nơi tình yêu là sự đồng hành và trưởng thành cùng nhau. Liệu giữa thế giới rộng lớn này, hai tâm hồn đồng điệu đi lạc có thể tìm thấy nhau?

