Em là kiểu người của gia đình, quan tâm người khác

Xin chào anh, người đang đọc những dòng này. Em không lòng vòng nên xin đi thẳng vào vấn đề. Dưới đây là CV của em, không phải để xin việc mà để tìm một người yêu thương, rộng hơn là một người đồng hành. Mong rằng ở đâu đó, sẽ có một người đọc xong thấy đồng điệu và muốn bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện tử tế. Về bản thân:

Em 25 tuổi, cao 1m58, tốt nghiệp đại học thuộc ĐHQG TP HCM. Hiện tại em làm song song hai công việc với mức thu nhập mà em cảm thấy ổn. Tuy nhiên, sang năm em có kế hoạch chuyển hướng công việc nên thu nhập có thể giảm. Em chia sẻ điều này không phải để tìm chỗ dựa dẫm, em độc lập và đã có kế hoạch riêng, em chỉ muốn mọi thứ rõ ràng ngay từ đầu, tránh những hiểu lầm hay phiền phức về sau. Ngoại hình em được nhận xét là dễ nhìn.

Em may mắn lớn lên trong một gia đình yêu thương nhau và được chăm sóc như công chúa nhưng không có nghĩa là tính tình cũng "công chúa", đòi hỏi vô lý. Em độc lập, biết cách cư xử và đủ tinh tế, khéo léo (tất nhiên không phải thảo mai). Điều đó cũng có nghĩa em biết yêu thương bản thân và không bị thao túng tâm lý kiểu chỉ có anh tốt với em. Em không thù dai, khá dễ tha thứ, nhưng cũng đủ lý trí để rời đi nếu một mối quan hệ khiến mình tổn thương quá nhiều. Em là kiểu người của gia đình và rất quan tâm đến người khác. Em không có mập mờ, không có bạn thân khác giới, không có anh trai mưa, dù đang tìm hiểu thì cũng chỉ tìm hiểu một người duy nhất. Em không thích làm lốp dự phòng nên cũng không thể làm như vậy với người khác.

Trong tình yêu, em không quá đòi hỏi sự lãng mạn, sến súa mà coi trọng sự chung thủy, tôn trọng và đồng hành cùng nhau để phát triển. Quan tâm nhau nhưng không kiểm soát, tôn trọng không gian riêng của nửa kia. Em không xem tình yêu là chuyện cổ tích. Mâu thuẫn là không tránh khỏi, điều quan trọng là cả hai cùng giải quyết, còn nếu đã không đủ duyên thì sẽ dừng lại trong hoà bình. Em có ranh giới riêng trong chuyện tình cảm, tin rằng một số điều chỉ nên dành cho mối quan hệ đã có sự cam kết.



Về mong muốn của em ở anh: Lớn hơn em ít nhất một tuổi và nhiều nhất là 5 tuổi, cao từ 1m65, coi trọng việc học tập và học vấn ổn, công việc ổn định. Không cần soái ca sáu múi, dễ nhìn, gọn gàng là được, biết chăm sóc bản thân. Trưởng thành, cầu tiến và có mục tiêu trong cuộc sống. Suy nghĩ logic, lý trí, vì em thường hành động theo cảm xúc nên cần một người để cân bằng và có thể cho em lời khuyên.

Dù anh theo tôn giáo nào đi chăng nữa hay là vô thần vẫn được, miễn là sống và làm việc theo pháp luật chính thống và luật nhân quả. Mong anh thật tử tế, chân thành và tôn trọng người khác. Không hút thuốc. Có thể có lúc bia rượu vì đàn ông thì cần xã giao nhưng phải biết điểm dừng đúng lúc. Quan trọng nhất, anh cũng độc thân, sẵn sàng bước vào mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, lâu dài. Nếu được, em mong chúng ta có thể tính đến mối quan hệ xa hơn. Mong anh có ý định sinh sống lâu dài ở các khu vực TP HCM và lân cận.

Quê em ở Bình Dương (cũ) nên nếu chúng ta cùng quê thì càng tốt. Nếu bài viết này phần "chạm" đến anh, em rất mong chờ được kết nối. Biết đâu, từ một tin nhắn đơn giản, chúng ta có thể cho nhau cơ hội để hiểu và đồng hành trong chặng đường phía trước.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ