Em không tìm kiếm người hoàn hảo, chỉ cần phù hợp và tử tế

Tính cách của em khá nhẹ nhàng, sống tình cảm nhưng cũng rõ ràng và thực tế. Em trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống: một bữa cơm ấm cúng, những cuộc trò chuyện chân thành sau một ngày làm việc, hay đơn giản là có người cùng chia sẻ những điều nhỏ bé mỗi ngày.

Em không phải người quá hướng ngoại, cũng không thích những mối quan hệ vội vàng. Ở độ tuổi này, em nghĩ sự phù hợp và bình yên quan trọng hơn những cảm xúc nhất thời. Em mong gặp được người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm, sống tử tế và biết nghĩ cho gia đình. Không cần quá hoàn hảo nhưng đủ chân thành để cùng nhau xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài.

Với em, mối quan hệ bền vững là khi cả hai có thể thoải mái là chính mình, tôn trọng nhau, cùng chia sẻ và đồng hành, từ những điều nhỏ nhất cho đến những dự định lớn hơn trong cuộc sống.

Em phù hợp với những người sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc hơn là những kết nối thoáng qua.

Nếu anh cũng đang tìm một người để đi cùng mình theo cách nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc như vậy, em nghĩ chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện.

Cảm ơn anh đã đọc.