Em không muốn nhận mình là đàn bà cũ

Dù đã 39 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân, nhưng em chưa bao giờ thấy mình cũ kỹ hay già nua, héo úa.

Vì vậy em mong tìm được một người cùng cảnh ngộ, vẫn vui vẻ, yêu đời, tự tin như em, vậy mới có thể cùng em chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Em có công việc ổn định, tài chính vững vàng đủ để lo cho bản thân và con cái. Nếu anh cũng có con sẽ tốt hơn, như vậy chúng ta có thể hiểu và thông cảm cho nhau trong những tình huống mà không thể đặt người mình yêu lên vị trí ưu tiên.

Em là mẫu phụ nữ độc lập, cá tính, nhưng đôi khi thấy mình không đủ mạnh mẽ, cũng muốn thử mở lòng tìm một người có thể cho em mượn tạm bờ vai mỗi khi cảm thấy mệt mỏi và yếu đuối. Chỉ cần anh chín chắn, có lòng vị tha, trình độ đại học hoặc hơn một chút càng tốt. Chúng ta có thể ngồi uống cà phê tâm sự chuyện đời, hay uống vài lon bia xem đá banh, cùng bàn luận về thể thao, vậy là đủ vui rồi.

Trước mắt em chỉ mong may mắn có thể tìm được một người có những điểm tương quan, còn có thể bên nhau hay đi xa hơn, chắc còn phải chờ duyên nợ. Nếu anh thấy phù hợp, hãy viết mail cho em nhé.

Right here waiting for you.

