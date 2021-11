Em không mong anh hoàn hảo, chỉ cần người phù hợp

"Nằm vùng" trong chuyên mục đã lâu, hôm nay nhân một ngày nắng đẹp, em quyết định "ngoi" lên đóng góp một bài.

Những ngày giãn cách vừa qua, dù có ảnh hưởng về công việc, nhưng em thấy cũng là một điều may mắn đối với mình. Đó là cơ hội giúp em chiêm nghiệm lại bản thân, học thêm những điều mới mẻ, biết trân trọng hơn những niềm vui nhỏ bé mỗi ngày, những điều mà thời gian trước trong guồng quay của công việc và cuộc sống, nhiều lúc bị em coi nhẹ, bỏ quên ở một góc.

Bài học rõ ràng nhất đối với em chính là thời gian dành cho mỗi người là hữu hạn, cuộc sống mỗi người thực sự rất đỗi mong manh. Trước đây, em vẫn thường suy nghĩ rằng: "À, mình có thể trì hoãn, mình còn nhiều thời gian mà, ngày mai vẫn còn ở đó, ngày mai mình sẽ làm". Dịch bệnh đến như một tiếng chuông cảnh tỉnh. Em nhận ra có lẽ trước giờ mình đã sống "lỗi" với bản thân như thế nào, bỏ quên một đoạn tuổi trẻ tươi đẹp trôi theo công việc, lo toan của cuộc sống, trôi nổi giữa dòng với những thứ gây xao lãng.

Em cũng quên luôn việc đi tìm anh. Em thường nghĩ việc gặp được anh cứ để tự nhiên đi, gặp được thì tốt, không gặp được thì mình vẫn sống vui, sống khỏe, chan hòa và tử tế. Đến giờ em vẫn nghĩ như vậy. Nhưng điểm không đúng trước đây của em đó là thụ động, nghĩ một ngày nào đó anh sẽ tới và bỏ bẵng công cuộc đi tìm anh. Nay thì em biết là mình phải chủ động hơn, vì em muốn sống một cuộc đời trọn vẹn như câu nói "Live life to the fullest". Em muốn làm nhiều thứ thú vị, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, muốn sống cuộc sống có ích và thật nhiều sắc màu. Trong hành trình đó, nếu có sự đồng hành của anh, sẽ thật tuyệt. Vì vậy em viết thư này, bước một bước ra ngoài vùng an toàn để tìm anh. Tìm được thì vui lắm, mà không được, em vẫn vui vì đã thử và sẽ không cảm thấy hối hận khi đã cố gắng kiếm tìm.

Em sinh năm 1990, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, làm văn phòng cho một công ty tư nhân, là một "cô ngựa" hiền lành. Đó là theo nhận xét của mọi người, còn em biết có những lúc mình không hiền lắm đâu. Tính cách có phần hơi ít nói và lãnh đạm một xíu, nhưng với những người thân quen, bạn bè thân thiết và khi gặp đúng "tần số" thì sẽ khác.

Về ngoại hình, em không xinh cũng không phải xấu "ma chê quỷ hờn". Nếu có thời gian tiếp xúc với em, anh có thể thấy được nét duyên dáng của em thì sao. Em nghĩ vậy đó.

Về sở thích, em có nhiều nét khá đúng của một cô gái Bảo Bình: thích tìm tòi và khám phá những điều thú vị, thích đi du lịch đó đây (đi một ngày đàng học một sàng khôn mà), thích nghe nhạc (US, UK, Vpop, Kpop, nhạc không lời,... khá là thập cẩm), thích những thứ liên quan tới văn hóa, nghệ thuật, phát triển con người, trekking hòa mình với thiên nhiên,...

Về khả năng nấu ăn (thấy mọi người hay đề cập đến điểm này nên em cũng thêm vào), có lẽ em ở mức trung bình, không xuất sắc nhưng chắc chắn không bị đói. Em sống chan hòa với mọi người, luôn cố gắng hướng tới là một người tử tế và có ích. Còn nhiều điều nữa, nhưng có lẽ em chỉ tiết lộ nhiêu đây thôi.

Về phần anh: Thực sự em không có hình mẫu rõ ràng, chỉ biết rằng em không cần người đó phải hoàn hảo (vì có ai hoàn hảo đâu), em tìm một người "phù hợp" mà em rung động, một người có thể sẻ chia những vui, buồn, khó khăn, mệt mỏi trong cuộc sống, sẻ chia những niềm hạnh phúc bé nhỏ hàng ngày, cùng nhau sống vui, khỏe, sống tử tế. Anh là người tốt, biết đối nhân xử thế, có tư duy tích cực, sống lành mạnh, chân thành, có trách nhiệm và biết phấn đấu trong cuộc sống nhé. Có lẽ em sẽ bị thu hút hơn nếu anh chưa từng kết hôn và không chênh lệch quá nhiều tuổi với em. Vì thông thường em dễ nói chuyện hơn với những ai gần tuổi mình. Nhưng ai mà biết được, cuộc sống mà, có những điều diễn ra không trong dự tính nhưng lại vẫn rất tuyệt vời. Nên nếu anh thấy phù hợp, hãy cứ gửi email nhé.

Hôm nay, em làm một điều mà trước nay chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm là viết bức thư này, đã bước một bước ra ngoài vùng an toàn rồi, đã làm một điều khác biệt để hy vọng cuộc sống sẽ mang tới điều khác biệt so với thường ngày. Nếu anh cũng muốn làm một điều tương tự, hãy gửi email nhé. Mình có thể bước từng bước chậm rãi, tự nhiên và chân thành. Nếu không tìm được "một nửa" cũng có thể tìm thêm được một người bạn.

Cảm ơn các anh chị em độc giả và cảm ơn anh đã đọc tới dòng này. Chúc mọi người vui vẻ và bình an.

