Em không cần soái ca, chỉ mong anh gọn gàng và tự tin

Có lẽ anh đang đọc những dòng này từ một cô gái 28 tuổi, học khối tự nhiên nên quen sự rõ ràng, mạch lạc, không bay bổng như mấy bạn chuyên Văn, nhưng bù lại là sự chân thành và thẳng thắn.

Em là cô gái gốc Bắc, sinh ra và lớn lên trong miền Nam. Rồi vì một cơ duyên nào đó lại có 5 năm thanh xuân học tập tại Đại học Dược Hà Nội. Khoảng thời gian ấy cho em rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ nhưng vì yêu thích nhịp sống ở Sài Gòn, em quyết định quay lại đây để định cư và lập nghiệp. Em sinh năm 1998, làm sales mảng dược phẩm. Em vẫn hay nói vui ngành Dược là kiểu kinh doanh dựa trên khoa học, vừa cần kiến thức vừa cần sự chăm chỉ, kiên trì và một chút khéo léo.

Em từng tin rằng ai rồi cũng sẽ gặp mảnh ghép phù hợp của mình. Và ở độ tuổi này, em cũng mong tìm được người "đặc biệt" để cùng đồng hành lâu dài. Cô giáo tiếng Anh của em từng nói: "Bạn đời là người duy nhất mình được lựa chọn nên chắc chắn sẽ khó, vì mình phải chịu trách nhiệm với lựa chọn đó gần nửa cuộc đời". Đến lúc ngồi viết những dòng này, em mới thấy câu đó đúng thật, vì 28 năm rồi em vẫn chưa gặp được anh. Em hy vọng rằng trong lúc mình chưa tìm thấy nhau, chúng ta vẫn luôn cố gắng học hỏi, trau dồi bản thân, trở thành phiên bản mỗi ngày một tốt hơn của mình.

Em là kiểu con gái hơi trẻ con một chút, ham vui một chút nhưng luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Em thích năng lượng tích cực, thích tiếng cười trong nhà sau một ngày làm việc dài, vì em tin cảm giác muốn về nhà chính là cảm giác hạnh phúc nhất. Đến bây giờ vẫn vậy, mỗi khi áp lực em lại về nhà nhõng nhẽo với ba mẹ và các em một chút, rồi tự nhiên thấy lòng nhẹ lại. Với em, gia đình luôn là nơi bình yên nhất - nguồn năng lượng vô hạn mà em có thể quay về bất cứ lúc nào.

Người em tìm không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thành và có trách nhiệm. Một người trưởng thành, biết cố gắng cho tương lai và vẫn biết tận hưởng hiện tại, có thể vui vẻ chia sẻ với nhau từ chuyện công việc đến cả cuộc sống. Em cũng có để ý ngoại hình, không cần soái ca, chỉ cần gọn gàng, sáng sủa, biết chăm sóc bản thân và tự tin. Vì em tin sự thu hút ban đầu cũng là một dạng duyên. Em cần một mối quan hệ rõ ràng, hướng về nhau. Nếu anh là người tử tế, sống có trách nhiệm, biết cố gắng cho sự nghiệp và đôi khi cũng biết "trẻ trâu" đúng lúc để cuộc sống đỡ nhạt, biết đâu tụi mình lại hợp nhau.

