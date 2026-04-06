Em không cần anh hoàn hảo nhưng sẽ để ý cách anh sống

Mình hơn 30 tuổi, đang sống và làm việc ở miền Nam. Viết mấy dòng này cũng hơi buồn cười, vì trước giờ mình thuộc kiểu "ai đến thì đến, không thì thôi", nhưng có vẻ "duyên" của mình hơi bận, nên mình thử chủ động một lần xem sao.

Hiện tại cuộc sống của mình khá ổn. Có công việc, có thói quen sinh hoạt tương đối lành mạnh, tự lo được cho bản thân, không drama, không thích những thứ phức tạp. Nói chung là một mình vẫn sống tốt, không phải kiểu cần ai đó để lấp chỗ trống. Nên nếu bắt đầu với ai, mình sẽ hơi chọn một chút. Không phải vì mình khó tính mà vì mình không muốn mất thời gian cho những mối quan hệ không đi đến đâu.

Mình không tìm một mối quan hệ quá ồn ào hay lúc nào cũng phải vui. Mình thích kiểu hai người ở cạnh nhau thấy dễ chịu, nói chuyện được, im lặng cũng không gượng. Kiểu bình thường thôi, nhưng ở lâu vẫn thấy ổn. Về người mình có thể hợp, chắc sẽ là người chưa từng lập gia đình, vì mình nghĩ như vậy sẽ dễ đồng hành với nhau hơn từ đầu. Độ tuổi thì tầm dưới 35 là vừa, để cách suy nghĩ và nhịp sống không lệch quá nhiều.

Mình có thiện cảm với những người sống gọn gàng, sạch sẽ, có ý thức về bản thân. Không cần quá đẹp, chỉ cần nhìn dễ chịu, cao ráo một chút là đã có điểm cộng rồi. Quan trọng hơn là có công việc ổn định, biết mình đang làm gì và có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Mình không cần bạn hoàn hảo, nhưng mình sẽ để ý cách bạn sống. Vì cuối cùng, ở lâu với nhau là ở cách sống chứ không phải ấn tượng ban đầu.

Mình không vội, cũng không thiếu. Nếu không gặp được người phù hợp thì mình vẫn sống như hiện tại, không có vấn đề gì. Nhưng nếu gặp đúng người, mình cũng sẵn sàng nghiêm túc. Nếu bạn đọc tới đây mà vẫn thấy ổn, chưa thấy "khó chịu" hay "không hợp", hãy gửi email cho mình một cách vui vẻ nha.

