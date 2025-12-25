Em gọn gàng, luôn nghiêm túc trong các mối quan hệ

Em được mọi người nhận xét là dễ thương, tính cách năng động vừa đủ và luôn cố gắng giữ năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Chào anh, người đồng hành cùng em trong chặng đường sắp tới. Thấy khá nhiều các cặp đôi nên duyên ở đây nên em cũng muốn viết một lá thư, biết đâu mình cũng sẽ là người may mắn. Trong thời đại mà công nghệ phát triển, có đủ các app hẹn hò thì em vẫn chọn gửi đi lá thư này, dù chậm một chút nhưng sâu sắc hơn, đủ để chúng ta dừng lại một nhịp để cảm nhận về nhau.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cô bé ngày nào giờ đã 29 tuổi, nhìn lại thời gian trôi nhanh như một giấc mơ trưa vậy. Cuộc đời là một hành trình, và em đang tìm kiếm cho mình một người đồng hành trong chặng đường sắp tới, không phải vì cô đơn mà em thích cảm giác được cùng người thương chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, cùng cố gắng cho tương lai và trải nghiệm cuộc sống cùng nhau.

Em sinh ra ở miền Trung đầy nắng và gió, học xong đại học em quyết định chọn Sài Gòn là nơi để phát triển sự nghiệp vì yêu sự sôi động, phát triển của nơi này cũng như yêu thích khí hậu, văn hóa nơi đây. Em được mọi người nhận xét là dễ thương, tính cách năng động vừa đủ và luôn cố gắng giữ năng lượng tích cực trong cuộc sống. Hiện tại em có công việc ổn định, có kế hoạch rõ ràng cho sự nghiệp phía trước. Em thích sự gọn gàng, luôn rõ ràng và luôn nghiêm túc trong các mối quan hệ.

Trong cuộc sống đôi khi em hơi nguyên tắc, nhưng cũng hơi trẻ con và cũng khá là hài hước. Ngoài công việc, em thích học thêm điều mới, chăm sóc bản thân và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên mỗi ngày. Em thường chơi cầu lông, đi bộ vào cuối tuần và luôn cố gắng dành thời gian để có vài chuyến trekking trong năm. Em mong sẽ gặp được anh, một người có nhiều nét đồng điệu với em, sống chân thành, có tư duy phát triển, công việc ổn định và sẵn sàng đồng hành cùng em để xây dựng tương lai lâu dài. Rất vui được làm quen với anh!

