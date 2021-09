Em giản dị, không thích giả dối

Hà Nội những ngày giãn cách, cuộc sống của em dường như chậm lại, em có dịp đối diện với cảm xúc của mình.

Bao năm qua, công việc và học tập cứ cuốn em đi, đã đến lúc em cần một ai đó để yêu thương, chia sẻ, đồng hành với em qua những vui buồn và khó khăn của cuộc sống. Có câu nói "Duyên do trời định, phận do người tạo, hạnh phúc do chính mình nắm bắt". Thay vì ngồi chờ đợi, nay em viết thư này muốn chủ động tìm kiếm cơ hội hạnh phúc cho bản thân.

Em được sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động bình dị cách Hà Nội hơn 100 km; là con út trong gia đình có 4 anh chị em; may mắn được sống trong sự yêu thương, chăm sóc hết mực của bố mẹ và các anh chị.

Hàng ngày, phần lớn thời gian em dành cho công việc, thỉnh thoảng đi bơi hoặc chạy bộ. Trong công việc, em chưa đạt được thành tựu gì và vẫn đang cố gắng từng ngày.

Là người giản dị, chân thành trong các mối quan hệ, em không thích giả dối. Em không quá giỏi trong việc bếp núc nhưng tin với tình yêu dành cho anh và gia đình, em sẽ ngày càng hoàn thiện hơn.

Mong tìm được anh - người nghiêm túc trong tình yêu, hướng về gia đình, luôn nhìn vào những điều tích cực trong cuộc sống. Mong cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc và nhiều tình yêu.

Chúc anh và các bạn độc giả sức khỏe, bình an vượt qua đại dịch.

