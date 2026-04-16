Em gái muốn tìm một nửa hạnh phúc cho anh trai

Chào anh chị em gần xa! Gia đình em ở một vùng ngoại thành phía Tây Hà Nội. Tuổi thơ của hai anh em gắn liền với những buổi chiều chăn bò ngoài đồng. Khi còn bé xíu, khoảng 4-5 tuổi, em đã lẽo đẽo theo anh trai đi chăn bò. Đến khi anh lên lớp 6, em lại thay anh làm việc đó, chỉ mong ngóng từng ngày anh đi học về để cùng dắt bò về nhà. Anh trai em sinh năm 1992, còn em sinh năm 1997. Anh học hết cấp 2. Kỳ thi vào cấp 3 năm ấy, anh rất cố gắng nhưng thiếu 0,5 điểm. Có lẽ vì những năm tháng tuổi thiếu niên còn ham chơi, bồng bột, nên anh đã không thi lại. Điều đó phần nào khiến anh mang trong mình sự tự ti.



Hiện tại, anh làm nghề lắp đặt, sửa chữa điện lạnh đã nhiều năm, công việc ổn định và chủ động thời gian. Anh là người thật thà, chăm chỉ, luôn lo toan và không bao giờ chểnh mảng việc gia đình. Với em, anh là người anh đáng tự hào.



Em viết những dòng này với hy vọng, thông qua VnExpress, anh trai em có thể tìm được một người bạn đồng hành, một nửa yêu thương, cùng chia sẻ và xây dựng cuộc sống giản dị nhưng ấm áp. Cảm ơn mọi người đã đọc.

