Nếu là anh, người có đủ sự dũng cảm và lòng nhiệt tâm, em nghĩ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình, để ở bên anh.

Anh à, đầu tháng một, nơi em sống đang tiến vào đỉnh điểm mùa hè, thực sự nóng lắm. Giữa tiếng dế vang vọng, em ngồi viết những dòng này gửi cho anh. Em vốn là người tin vào duyên phận, hay nói đúng hơn, em thích tin vào duyên phận. Hai chữ duyên phận, nghe vừa lãng mạn, vừa ly kỳ, tựa như một chuyến phiêu lưu vĩnh hằng, tựa như một chuyện tình vĩnh viễn không có hồi kết. Người ở bên em vào kiếp sống trước, sẽ tiếp tục ở bên em trong kiếp sống này, ở bên em trong kiếp sống tiếp theo. Nghe thật phấn khích xiết bao!

Trái tim thiếu nữ của em khi em mới 22 tuổi luôn xao động mỗi lúc nghĩ về điều ấy. Đó là một niềm tin rực rỡ tựa pháo hoa. Nhưng mà người ta nói pháo hoa chóng tàn, anh nhỉ? Em của 10 năm sau, của hiện tại, dù trong lòng vẫn còn giữ chút tàn lửa cho niềm tin cũ kỹ năm ấy, em hiểu rằng không gì rực rỡ hơn sự nỗ lực của chính mình. Nên em dùng chút tàn lửa ấy để đi tìm anh đây. Từng có những năm tháng, em hằng mong mỏi trưởng thành thật sớm để gặp anh. Nhưng trưởng thành rồi không những không được gặp anh mà còn phải ngồi tính thuế...

Xin đừng hiểu lầm, em yêu quý và trân trọng công việc của mình, em đắm mình trong thử thách và mê mẩn những con số trên bảng excel. Ngày qua ngày, dù khi chạy bộ, đi bơi, những lúc em nhâm nhi bữa ăn tự thân hoặc thức xuyên đêm cày cho bằng hết bộ anime yêu thích, em luôn cố gắng tận hưởng trọn vẹn từng phút giây. Em đối diện với cuộc đời bằng trái tim háo hức, dù em cũng có vô số lần căm ghét nó tới tận cùng. Một phần sự háo hức của em, để dành cho khoảnh khắc em được chạm vào anh. Nhưng anh à, hình như em vẫn chưa tìm ra anh. Anh đang trốn ở đâu vậy hả?

Em đã nghĩ về việc được gặp anh trong suốt mười năm. Mỗi người từng nắm tay em đi qua năm tháng đều thật tốt. Em biết ơn việc được đồng hành cùng họ trên đoạn đường đã qua. Có điều, họ là cánh nhạn còn em là kình ngư, bên lề tuổi trẻ thanh thuần, rốt cuộc nhạn cũng về với gió, còn em về với đại dương. Nhưng nếu là anh, người có đủ sự dũng cảm và lòng nhiệt tâm, thì em nghĩ em sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình, để ở bên anh. Anh sẽ đến bên em chứ, người chồng đi lạc cả kiếp người của em?

