Em đã yêu ai sẽ yêu hết lòng, chân thành, giàu cảm xúc

Em đang ngồi trong một không gian yên tĩnh, tivi đang mở một giai điệu nhạc nhẹ nhàng kèm theo tiếng mưa rơi. Đêm nay, nơi Sài Gòn nhộn nhịp, em bỗng muốn viết cho anh vài dòng, người sẽ đồng hành cùng em trong tương lai để viết nên câu chuyện yêu thương của riêng hai đứa mình. Em là một cô gái miền núi, đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Em 39 tuổi, cao 1m59, nặng 52 kg. Em đã ly hôn 11 năm, con trai em cũng vừa tròn 11 tuổi. Sở thích của em là đi du lịch đó đây, khám phá trải nghiệm cuộc sống mới. Em từng mơ rất nhiều lần sẽ có anh cùng đồng hành với em trên những cung đường ấy, cùng trải nghiệm và sống hết lòng với từng khoảnh khắc của cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

Em từng nghĩ mình sẽ sống độc thân nhưng thời gian trôi đi, những ký ức không vui trong cuộc hôn nhân cũ cũng nhạt nhòa dần. Đi một mình mãi cũng lẻ loi, bàn tay tự nắm lấy tay mình mãi cũng cảm thấy lạnh. Em thật sự đang chờ để được gặp anh, người bạn đời cùng em xây dựng một tổ ấm mới; cùng chia ngọt sẻ bùi, yêu thương, nương tựa lẫn nhau để giúp cuộc đời nhau trọn vẹn đong đầy yêu thương.

Em đã yêu ai sẽ yêu hết lòng, chân thành và giàu cảm xúc. Nhưng em cũng có những lý lẽ của riêng mình để bảo vệ cho hạnh phúc mà mình hướng tới trong cuộc đời này. Nếu anh là một người đàn ông nghiêm túc, chân thành, độc lập tài chính để có thể toàn tâm toàn ý dành thời gian cho người mình yêu thương và cũng có khát khao tìm một người bạn đồng hành của riêng mình, cùng yêu thương, xây dựng tổ ấm thì gửi thư cho em nhé. Em sẽ chờ thư anh.

