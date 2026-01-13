Tình cờ em biết đến chuyên mục Hẹn hò này và có cảm giác có thể gặp anh ở đây nên em mạnh dạn viết đôi lời.

Em biết ngoài kia có nhiều app hẹn hò, có nhiều đôi tìm được nhau ở đó. Nhưng vì em cảm giác như vậy hơi nhanh quá, nên có lẽ ở đây mới là nơi dành cho chúng ta, phải không anh?

Em coi trọng sự chung thủy trong tình yêu và hôn nhân, nên nếu anh cũng vậy, hãy nán lại một chút để đọc tiếp thư của em nhé. Em luôn hướng về gia đình. Dù là gia đình lớn hiện tại hay sau này là gia đình riêng của em, em tin rằng tất cả đều luôn ở vị trí số một trong sự quan tâm của em. Thế nên em mong sau này chúng ta không chỉ yêu thương nhau mà còn yêu thương cả bố mẹ của nhau nữa, anh nhé.

Người ta hay bảo những ai coi trọng gia đình thì khó mà "tạm bợ" một người để cưới lắm. Có lẽ vì vậy giờ em vẫn độc thân, chỉ để chờ anh thôi đấy. Thế nên anh à, mau xuất hiện nhé. Em thực sự tò mò về anh lắm, không biết là người thế nào mà để em chờ lâu đến vậy.

Trước kia em hay đi cà phê tâm sự với bạn bè, giờ không biết từ lúc nào lại thích ở nhà hơn. Em không còn những mối quan hệ xã giao như trước kia nữa, chỉ còn nói chuyện với những người bạn thật sự - những người mà trong tâm luôn mong những điều tốt đẹp đến với mình, và em cũng vậy, luôn mong họ hạnh phúc.

Về du lịch, em đã đi vài nước gần Việt Nam. Nhưng nói thật, em không thích du lịch lắm, lâu lâu đi một lần cũng được, kiểu thư giãn, thay đổi không khí để về làm việc có tinh thần hơn. Nói thế thôi chứ sau mỗi lần du lịch về, em lại nằm bẹp ở nhà, xin nghỉ phép thêm mấy hôm nữa).

Sở thích của em giờ đơn giản lắm. Sau một tuần dài làm việc, cuối tuần em thích ở nhà đọc sách, khám phá thêm điều mới hoặc học thứ gì đó mới. Với em, như vậy đã là rất hạnh phúc rồi.

À còn nữa, không biết anh có giống em không, nếu bất chợt nghe được một bài hát đúng gu của mình, em thấy rất thích thú, kiểu phải tìm ngay bài đó, rồi về nhà bật đi bật lại nghe hoài.

Còn về anh, em thích anh da hơi ngăm, cao hơn em một cái đầu, có trách nhiệm, kinh tế vững một chút để em có cảm giác được che chở. Em không thích anh hút thuốc đâu, nhậu chút thì được, nhưng biết điểm dừng. Không quá quan trọng người khác nghĩ gì, chỉ cần tự bản thân mình hiểu rõ mình là được.

Em quê ở phía Bắc, cách Hà Nội khoảng 100 km. Em muốn yêu gần nhà thôi, nên nếu anh cũng ở ngoài Bắc và thấy em phù hợp, hãy gửi thư cho em nhé.

Em ở đây, chờ thư anh.

