Em có tin hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản dị?

Anh 25 tuổi, mong một người con gái chân thành để cùng nhau tạo dựng hạnh phúc giản dị.

Anh sống ở quận 8 và làm việc tại quận 4. Cuộc sống của một lập trình viên phần lớn gắn liền với máy tính, với những dòng code khô khan, nên đôi khi anh trở nên trầm lặng, ít nói. Người ngoài thường nghĩ anh nghiêm túc, khó gần, nhưng thật ra bên trong anh lại là một người nhiều tình cảm, luôn quan tâm đến người khác, chỉ không giỏi thể hiện ra bằng lời.



Anh thích những khoảnh khắc ngồi yên trong quán cà phê nhỏ, thả hồn theo bản nhạc quen thuộc, hoặc lặng lẽ quan sát dòng người qua lại. Với anh, đó là cách để tìm lại sự cân bằng. Thỉnh thoảng, anh chọn dành cả buổi tối chỉ để xem một bộ phim, đọc vài dòng chữ hay, hay đơn giản là ngồi trong tĩnh lặng, lắng nghe chính mình. Anh không tìm kiếm những cuộc vui ồn ào, mà tin rằng hạnh phúc thực sự nằm trong sự bình dị, trong cảm giác được sẻ chia và đồng điệu.



Anh mong gặp được một người con gái vui vẻ, hồn nhiên, có thể mang lại năng lượng tươi mới cho cuộc sống, nhưng cũng biết trân trọng sự yên bình. Một người có thể cùng anh khám phá những quán nhỏ giữa thành phố, cùng cười trong những câu chuyện giản đơn, hoặc chỉ ngồi bên nhau trong im lặng mà vẫn thấy ấm áp.



Với anh, tình yêu không cần quá phô trương, cũng không cần phải vội vã. Chỉ cần chân thành, đủ kiên nhẫn, và cùng nhau vun đắp từng chút một thì sẽ trở thành điều quý giá. Nếu em cũng tin rằng hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản dị và mong muốn tìm một người đồng hành thật lòng, có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy nhau.

