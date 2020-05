Em có thể làm stylist cho anh mỗi ngày

Em 27 tuổi, làm nhân viên tài chính cho công ty nước ngoài tại TP HCM.

Vậy nên em có khả năng hoạch định tài chính cho bản thân và gia đình nhỏ tương lai của mình. Em chỉ cao 1m55 nhưng mọi người hay nghĩ em cao 1m65 anh ạ. Tại sao à? Vì em biết cách ăn mặc đó anh (cười). Em học tại châu Âu nên cũng bị ảnh hưởng nhiều về cái đẹp. Em có chút tính nghệ sĩ nên có thể làm stylist cho anh mỗi ngày. Em nặng 55 kg nhưng tập luyện yoga nên gọn gàng và săn chắc.

Em yêu thích tự do và khám phá nên cực thích du lịch, nhưng không phải đơn giản là check in theo trend nha anh. Các chuyến đi của em đều do em tự tìm tòi và lên kế hoạch đi đâu, đi bằng gì, ăn gì, ăn ở đâu, ở chỗ nào, chi phí thế nào,... Sau này mọi chuyến đi của gia đình nhỏ em sẽ sắp xếp, anh chẳng lo nhé. Có điều em nấu ăn không giỏi, nếu anh giúp em giỏi hơn thì tốt quá.

Em hy vọng anh cũng sống tại TP HCM, chân thành và năng động, có công việc đàng hoàng, có tính tự lập và cầu tiến nhé. Nếu anh thấy phù hợp thì... quay xe, liên hệ em nhé.

