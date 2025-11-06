Em có sẵn sàng sang Mỹ sống với anh?

Anh thích không khí gia đình, cho dù gia đình đó chỉ có hai người, miễn là tràn đầy tình thương yêu.

Anh chào em. Cảm ơn em đã ghé vào đọc những gì anh chia sẻ và mong muốn. Cuộc sống của anh có đầy đủ tất cả, chỉ thiếu nụ cười ấm áp của em mỗi sáng anh thức giấc, nụ hôn ngọt ngào của em trước khi anh rời nhà đi làm và cái ôm thật chặt khi anh trở về nhà sau một ngày làm việc. Anh thèm có được những cảm giác như vậy và mong em cũng có cùng mong muốn.

Anh thích không khí gia đình, cho dù gia đình đó chỉ có hai người, miễn là tràn đầy tình thương yêu, biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết nhường nhịn, biết nhận định điều gì là quan trọng nhất trong đời sống gia đình chứ không phải cái tôi của mỗi người. Anh thích nấu ăn cho những người mình thương, bởi anh thấy hạnh phúc khi thấy họ được ăn ngon và cùng trêu chọc nhau một cách dễ thương.

Anh thích đem lại năng lượng tích cực cho những người xung quanh, cho dù là những lời hát nghêu ngao làm cho họ mỉm cười hay cảm thấy hòa vào năng lượng đó. À, anh đã chia sẻ là anh là "ca sĩ nhà tắm" chưa nhỉ. Đừng lo em nhé, vì anh chỉ tra tấn cái vòi sen với giọng hát của mình thôi.

Công việc anh ổn định và có đời sống ổn định. Không giàu có hay dư giả, nhưng đủ ổn định để em có thể ở nhà, tập thể dục cùng anh, làm đẹp cho anh ngắm và đi các chuyến lái xe du lịch cùng anh.

Anh sống tích cực, chăm tập thể dục để có một cơ thể khỏe mạnh, vì một cái đầu thông minh cần có một cơ thể khỏe mạnh để chuyên chở nó; luôn tìm kiếm những điều tích cực trong cuộc sống và việc làm; sẵn sàng lắng nghe và từ bỏ những gì chưa được tốt của mình để có thể học hỏi và trở thành một phiên bản tốt hơn. Có lẽ do ăn uống khoa học, chăm luyện tập thể dục và tinh thần luôn tích cực nên anh vẫn còn rất trẻ, dù đã 43 tuổi, với chiều cao 1m70 và cân nặng 70 kg. Anh đã ly hôn từ lâu và có một cô con gái 10 tuổi.

Anh mong tìm được người bạn đời đủ chín chắn, hòa đồng, vui vẻ, tích cực, sẵn sàng chia sẻ với người mình thương về mọi thứ, biết chăm sóc tốt bản thân (nhất là những bạn chăm tập yoga hay gym). Tuổi tác hay chiều cao không quan trọng. Điều cuối cùng là sẵn sàng sang Mỹ để sống với anh. Anh cảm ơn em đã đọc và chúc em vui.

