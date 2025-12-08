Em có ngại khi bước vào trái tim anh không?

Anh sống thật và dám chấp nhận sự thật vì tin rằng thế giới này có nhân quả rõ ràng.

Trái tim anh đã đập trong suốt 38 năm với nhiều cung bậc cảm xúc. Giống như ngọn sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, lúc dữ dội lúc dịu êm. Anh có một thời trai trẻ của tuổi thơ tuy nghèo khó nhưng thật đẹp và hồn nhiên để đủ cảm nhận được sự bình yên của cuộc sống không nhất thiết phải giàu có vật chất. Cũng từng trải bao sóng gió bụi đời để vượt lên hoàn cảnh, để xây dựng một điểm tựa như ngày hôm nay, để đủ cảm nhận được giá trị của cuộc sống không chỉ là màu hồng mà nó phải đánh đổi bằng tuổi trẻ và mồ hôi nước mắt. Cho phép anh mở đề như thế để em có cách nhìn về anh theo sự cảm nhận của riêng em.

Anh xuất thân từ một tỉnh miền Trung đầy nắng gió nhưng có nhiều cảnh đẹp. Con người nơi đó chất phác, hiền hòa, không lươn lẹo, vì vậy nó ảnh hưởng rất lớn đến tính cách con người anh. Sống thật và dám chấp nhận sự thật vì anh tin rằng thế giới này có nhân quả rõ ràng. Nên cái nghề của anh bây giờ cũng được định hình từ đó. Anh làm trong mảng giáo dục được gần 10 năm nên anh khá tự tin về sự giáo dục cho con cái, biết tâm lý của trẻ và tâm lý của con mình sau này. Nên nếu em bận, anh sẽ thay em lo cho con học hành đến nơi đến chốn.

Một điểm trừ rất lớn của anh và cuộc đời anh phải gánh chịu đó là anh đã một lần đổ vỡ. Anh thật tệ hại khi không giữ được hạnh phúc gia đình trong một phút suy nghĩ thật cạn cợt bởi tuổi trẻ và sự ích kỷ của bản thân. Hơn 5 năm nay, anh sống trong dằn vặt và sự đau khổ. Nhưng nhờ cách suy nghĩ tích cực và lấy nghề nghiệp cùng những người bạn tốt quanh mình làm động lực để tiếp tục sống có ích, anh dần vượt qua nỗi đau. Và bây giờ anh có thêm những trải nghiệm đáng quý để nhìn về phía trước và có cách nhìn sâu sắc hơn về tình yêu, hạnh phúc của một gia đình.

Đến bây giờ nhìn lại những thứ đã qua, có cái anh đã làm được như nhiều người mong muốn: đó là ngôi nhà, một công việc phù hợp với năng lực bản thân, một nhóm bạn đủ hiểu nhau và một đại gia đình phía sau luôn yêu thương anh. Nhưng một người đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thiếu vắng một người phụ nữ bên cạnh. Như Chí Phèo cũng cần có Thị Nở lúc tuổi già.

Nên anh mong rằng những điều anh nói trên này không phải là hoa mỹ, cũng không phải những lời chót lưỡi đầu môi mà với anh nó phải xuất phát từ thực tế. Anh cần mang đến cho em những thông tin cơ bản nhưng cô đọng nhất có thể. Em sẽ nghĩ nó theo nhiều hướng đa chiều nhưng anh mong rằng nó chỉ hướng một chiều: đó là sự chân thành trong tình cảm con người, sự thành thật trong tình yêu. Vì mục đích của anh là không phải từ số lượng mà anh cần sự chất lượng. Đó là sự đồng điệu về tâm hồn. Mình không mất quá nhiều thời gian để chứng minh, vì nếu cùng tần số, cùng nhịp đập thì chỉ cần em bật tín hiệu là anh sẽ thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Anh chờ thư em.

