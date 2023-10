Em có muốn về vùng quê sống cuộc sống yên bình?

Anh cao 1m78, nặng hơn 60 kg, thân hình bình thường, khuôn mặt tầm thường, luyện tập thể thao đều đặn, không vướng tứ đổ tường.

Miền Bắc đang có những cơn gió mùa đầu tiên, nó làm cho con người ta như muốn được gần nhau hơn và anh chợt nhận ra mình cần hơi ấm để vượt qua những ngày đông sắp tới. Giữa bộn bề công việc nhưng anh vẫn giữ những khoảng lặng cho riêng mình và hôm nay anh dành nó để lên đây tìm em. Như tiêu đề đã viết, anh hướng đến cuộc sống yên bình, nếu em cần tìm một chàng trai có địa vị, có tiền bạc, giỏi giang hay có những ưu điểm, em có thể dừng đọc bài viết này ở đây.

Anh không thuốc lá, rượu bia có giới hạn, mỗi năm số lần uống có thể đếm nhẩm trong đầu được. Những người quý anh đánh giá anh hiền lành, lương thiện, chăm chỉ. Những người ghét anh nói anh nguyên tắc, khó tính, khó gần. Anh tự đánh giá bản thân là người hướng nội, ít nói nhưng nghĩ nhiều.

Anh từng viết bài lên đây một lần, có nhiều lần chủ động gửi mail làm quen nhưng có lẽ bản thân không phải là người phù hợp với những người đó nên chưa tìm được ai. Anh cũng muốn chia sẻ chân thành nhất về bản thân để nếu may mắn bước vào một mối quan hệ nào đó mà không phải suy nghĩ nhiều quá. Anh từng học đại học nhưng vì lý do sức khỏe nên không thể theo được. Thời trẻ quá yếu đuối nên gục ngã và bước vào khoảng thời gian trầm cảm, không may mắn anh lại tắc ruột và phải phẫu thuật vài lần. Nhưng rồi mọi thứ đã qua, anh cảm thấy may mắn khi bản thân được rèn luyện qua những khó khăn cả về thể xác lẫn tinh thần để có một người mạnh mẽ như hôm nay. Nhiều người cứ nói việc đã qua chục năm rồi thì không cần nhắc nữa nhưng như anh đã nói, để bước vào một mối quan hệ anh muốn chân thành nhất.

Anh đang ở một vùng quê yên bình nhưng cũng phát triển, làm vài công việc một lúc để lo cho bản thân và tương lai. Có những công việc xã hội đánh giá thấp, có công việc làm chỉ để kiếm tiền và có công việc làm vì đam mê bản thân. Anh sống một mình, bố đã mất sớm và mẹ đang ở cùng chị gái để chăm cháu. Mọi người trong gia đình đều hiền lành nên em không phải lo cuộc sống làm dâu. Về em, anh không yêu cầu gì cả, anh mang đến cho em sự chân thành, mong em cũng đáp lại như thế. Mong em sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc cũng như hướng đến hôn nhân. Cảm ơn mọi người đã đọc vài dòng tâm sự!

