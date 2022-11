Em có muốn về bên anh?

Từ rất lâu rồi, một chàng trai như anh mới viết thư để tìm kiếm người phù hợp và cũng là bạn đồng hành trong cuộc sống sau này.

Bức thư này được hoàn thành trong buổi chiều cuối tuần bên ly cà phê ở quán quen thuộc, khi anh để công việc sang bên cạnh và suy nghĩ về mọi thứ xung quanh. Nhưng điều quan trọng là em thì vẫn chưa thấy đâu cả. Anh mong em sớm xuất hiện để chúng ta cùng chia sẻ và thấu hiểu nhau, cố gắng cho tương lai tốt đẹp. Gần đây, có cô bạn gái hỏi anh một câu: "Người như anh tại sao lại vẫn chưa có ai bên cạnh?". Anh không biết trả lời thế nào. Có thể do duyên, cũng có thể do anh mải lo về công việc hơi nhiều. À đúng rồi, do chúng ta chưa tìm thấy nhau. Anh viết thư gửi lên chuyên mục, em ở đâu thì cho địa chỉ để anh tìm đến nhé.

Anh là chàng trai Nghệ An sinh năm 1991, sống và làm việc tại Hà Nội, làm quản lý kinh doanh cho công ty nhỏ, ngoại hình ưa nhìn, môi trường làm việc đa số là các bạn nam và ít tiếp xúc với nữ. Anh sẽ tâm sự về công việc nhiều hơn nếu chúng ta trò chuyện nhé. Về tính cách, anh hiền lành, hiểu chuyện và khá vui vẻ. Anh thích câu: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" và sẽ cố gắng mọi thứ tốt nhất cho gia đình mình. Anh thích vừa xây nhà, vừa xây tổ ấm.

Về người con gái anh tìm kiếm, đó là cô gái Nghệ An, Hà Tĩnh, làm việc ở Hà Nội, vùng đất có thể phù hợp với anh về khoảng cách địa lý và ngôn ngữ. Với anh, không có hình mẫu bạn gái nào cụ thể, khi đã có cảm xúc thì mọi thứ của đối phương đều đẹp. Em cứ luôn là chính mình, luôn tự tin về bản thân, có một công việc mà em thấy yêu thích, có gia đình mà em yêu thương và trân trọng. Chỉ cần như thế thôi, còn lại cứ để anh lo. Hãy gửi thư cho anh khi em muốn cho chính mình cơ hội nhé.

Mong nhận được thư em.

