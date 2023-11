Em có muốn làm dâu Nghệ An?

Anh sinh năm 1991, sống và làm việc một mình tại Hà Nội, cao 1m77, nặng 70 kg, hơi gầy chút.

Là người con Nghệ An, do hoàn cảnh hun đúc và có sự dạy dỗ của bố mẹ nên anh chịu khó, chăm chỉ và kiên trì. Anh làm tự do, mở một shop nho nhỏ, không gọi là giàu nhưng anh nghĩ về vấn đề kinh tế sẽ không khó khăn để lo cho gia đình nhỏ sau này.

Anh là con một, không có anh chị em nên sẽ thật tuyệt nếu em là thành viên thứ tư của gia đình mình. Em đừng lo, bố mẹ anh là em út trong nhà nên chuyện mâm cỗ rất đơn giản.

Về gia đình anh, mẹ rất hiền lành, tâm lý, còn bố hơi nóng tính nhưng rất chất phác, thật thà. Bố mẹ rất tôn trọng, không bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của anh và em. Anh tốt nghiệp đại học, đã học tập và làm việc một mình ở Hà Nội được 14 năm. Là người từng trải, sống độc lập nên anh nghĩ mình sẽ cùng em giáo dục tốt những đứa con của chúng ta.

Anh không giỏi văn nên không trình bày được mạch lạc hay viết nên những lời lãng mạn. Anh không có tiêu chuẩn gì cho bạn đời của mình, chỉ mong em quan tâm đến bố mẹ anh như bố mẹ sinh ra em, anh cũng sẽ không làm cho em thất vọng.

Nếu mình gặp được nhau, anh sẽ chung thủy với em như cách bố và mẹ anh ở bên nhau cả đời người, dù gặp nhiều khó khăn, sẽ kiên nhẫn và bao dung với em như cách mẹ anh đối với bố. Anh sẽ yêu em theo cách riêng.

Chúc em và anh một đời an yên, bên cạnh nhau.

