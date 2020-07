Em có muốn cùng anh đi dưới mưa

Chào em, anh đứng đây từ hơn 20 cái xuân xanh mà sao em vẫn chưa đến nhỉ?

Là người con của miền Trung, anh đến Hà Nội sinh sống và làm việc được gần 10 năm. Anh cao 1,7 m, nặng có 58 kg (hiến máu bao lần mà chẳng thấy tăng lên chút nào nên buồn nhẹ), làm IT. Mới trải qua một mối tình nên anh cảm thấy mình có phần khô khan, nhiều lúc không được tâm lý. Nói vậy nhưng anh cũng mơ mộng, thi thoảng lãng mạn vì anh thuộc cung Thiên Bình mà (cười).

Như cái tiêu đề, nếu trời đổ mưa, em có muốn đi cùng anh dưới mưa không, hay để anh lấy ô ra che?

Anh chân thành trong tình yêu, biết nghĩ cho gia đình. Hi vọng em là cô gái nhẹ nhàng, thi thoảng "bốp chát" chút vẫn được nhé. Anh nấu ăn không giỏi và hơi lười, nhưng em có thể tin vào việc rửa chén bát của anh.

Hi vọng chúng ta sẽ có một ngày được như bài hát:

"Promise I'll stay here 'till the morning

And pick you up when you're falling

When the rain gets rough, when you've had enough

I'll just sweep you off your feet and fix you with my love

My only one"

(Hứa rằng anh sẽ cùng em đến lúc hừng đông

Đôi tay ấy sẽ đỡ lấy em mỗi khi em yếu mềm

Khi sóng gió cuộc đời ập đến, khi em gần như ngã gục

Tình yêu anh sẽ bao bọc và chữa lành em

Người con gái của anh)

Anh từng nghe câu nói có ý khá hay rằng: Nếu bạn thử thì bạn có thể không thành công, còn không thử thì bạn chắc chắn thất bại rồi. Vậy nên, biết đâu đấy, em nhỉ?

Mong tin em.

Tái bút: Green là màu yêu thích của anh.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.