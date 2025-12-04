Nếu anh là chồng em, em tin rằng anh sẽ có cách để cho em nhận ra điều đó.

Cuộc sống của em vốn dĩ có những niềm vui nho nhỏ góp nhặt mỗi ngày và tràn đầy màu sắc. Và anh bước đến tô thêm màu sắc lứa đôi. Em hạnh phúc, anh hạnh phúc, kiến tạo nên một gia đình hạnh phúc.

Em là cô gái nhỏ, quê ở Nghệ An gió lào thổi khô cả người, làm nhân viên văn phòng ở Hà Nội nhẹ nhàng. Em đã chờ đợi rất lâu để gặp anh. Em lên đây để anh có thể thấy được em, người đàn ông chủ động bước đến bên em, cho em cảm giác được trân trọng, được yêu thương, được che chở và có kế hoạch xây dựng tương lai cho một gia đình hạnh phúc.

Em nghĩ đến những ngày tháng mình bên nhau yên bình, yêu nhau, trong mắt em có anh và trong mắt anh luôn có em, ở bên nhau cảm giác sự bình yên và kết nối sâu sắc. Em chờ anh bước đến nhé chồng.

