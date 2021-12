Em chẳng ước mơ những chân trời hoa lệ

Em 28 tuổi, quê ở Đồng Nai, sống và làm việc tại Sài Gòn, vui tính, tự tin và yêu trẻ con.

Còn gần tháng nữa thôi là bước qua năm mới rồi anh nhỉ? Sắp qua năm mới, anh có dự định gì mới chưa? Em có đó (cười). Em dự định kết hôn vào năm sau nếu gặp được người phù hợp. Ở thời điểm này, em tự tin bản thân đủ chín chắn và trưởng thành để làm một người vợ hiền và người mẹ của những đứa con nhỏ.

Anh biết không? Cuộc sống của em bây giờ tuy độc thân nhưng vẫn rất tốt và hạnh phúc. Em luôn có đủ tình yêu thương của gia đình và bạn bè; cảm thấy thật may mắn bởi việc đi tìm tình yêu và hạnh phúc là do em mong muốn, không bị tác động bởi gia đình hay phải chạy deadline. Đối với em, dù hạnh phúc đến muộn hay không tìm được hạnh phúc cho riêng mình, em vẫn luôn tự tin, vui vẻ và yêu đời, bởi cuộc sống là do em quyết định.

Em chẳng mơ ước những chân trời hoa lệ

Mọi thứ phù du hơn đôi mắt anh hiền

Hạnh phúc nhất là cùng anh hạnh phúc

Nơi nào có anh, nơi ấy có bình yên!

Để em giới thiệu đôi nét về bản thân, anh nhé. Em sinh vào một đêm mùa thu - Tết Trung thu năm 1993 (Quý Dậu) tại tỉnh Đồng Nai. Rồi cuộc đời đưa đẩy, hiện em sống và làm việc tại Sài Gòn (cười), công việc ổn định, có thể tự lo cho bản thân và phụ giúp gia đình.

Về ngoại hình: Em được nhận xét là có gương mặt hiền, dễ thương và biết cách ăn mặc (em thích mặc váy). Thân hình em nhỏ nhắn, không mập cũng không gầy, chỉ cao 1,52 m. Lúc trước, em hơi tủi thân về chiều cao của mình nhưng khi nghe mẹ kể rằng lúc em còn nhỏ, gia đình khó khăn, em phải uống nước cơm thay sữa nên chiều cao có hơi khiêm tốn (nghe mẹ nói vậy, em thấy mình cao 1,52 m là tốt rồi, không đòi hỏi gì thêm).

Về tính cách: Em hòa đồng, vui tính, hoạt bát, dễ gần, tự tin và yêu trẻ con. Em được mọi người khen là có giọng nói nhẹ nhàng, dễ thương. Tính cách của em hướng ngoại nên rất dễ kết bạn hoặc bắt chuyện với người khác. Ở công ty, ngoài đồng nghiệp, em còn hay nói chuyện với cô lao công và bác bảo vệ. Em cảm thấy ở mỗi người đều có một câu chuyện rất thú vị. Thỉnh thoảng có thời gian, em tham gia vào các công việc thiện nguyện.

Về gia đình: Gia đình em rất hạnh phúc, anh chị em luôn yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau. Anh chị em đã lập gia đình, ra trường, đi làm và có công việc ổn định. Sắp Tết rồi, gia đình em lại được quây quần bên nhau, cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Cứ chiều 30 Tết, ba em lại họp gia đình hỏi về những khó khăn của các con, những điều ba mẹ chia sẻ và mong muốn. Nhưng mong muốn lớn nhất của ba mẹ là các con khỏe mạnh, luôn hòa thuận, yêu thương nhau. Thật vui nếu anh cũng là thành viên của gia đình em.

Về tình trường: Em sẽ kể anh nghe khi chúng ta tìm hiểu nhé.

Về sở thích: Em thích ăn ngon, bởi vậy biết nấu ăn từ rất sớm. Em nấu ăn khá ngon. Những món mới, chỉ cần em học trên mạng là biết làm ngay. Nếu anh có tâm hồn ăn uống như em, hãy về đội của em liền nhé. Ngoài ra, em thích học ngoại ngữ, biết đàn piano một chút và thích đi du lịch. Đi du lịch là lúc em tận hưởng cuộc sống, khám phá vùng đất và những món ăn mới. Thật thú vị. Ngoài ra, em thích trồng hoa và rau. Em vẫn còn vài sở thích khác nhưng chỉ nói với riêng anh thôi (cười).

À! Còn một điều nữa là em học Toán giỏi hơn môn Văn. Em thích học môn Toán vì tính toán làm em hứng thú, còn môn Văn làm em buồn ngủ (cười).

Ai cũng có những tiêu chí để lựa chọn bạn đời cho mình và em cũng vậy.

Về tính cách: Mong anh có tâm và đạo đức, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, trân trọng những giá trị gia đình (giống em), nghiêm túc, trưởng thành và chín chắn trong chuyện tình cảm (đặc biệt khi gửi mail cho em), có mong muốn lập gia đình.

Về ngoại hình và độ tuổi: Anh lớn tuổi hơn em nhé. Em không thích "phi công". Em không quan trọng anh độc thân hay từng lập gia đình. Độ tuổi từ 45 tuổi trở lại. Nhan sắc đủ xài là được (cười). Anh cứ tự tin nha. Vì em không có xăm hình nên mong anh không xăm hình hoặc nếu lỡ có xăm thì hình xăm nhỏ thôi, nghệ thuật, chứ đừng xăm "ngọa hổ tàng long" hay "bức tranh sơn đồ" gì anh nhé.

Anh có công việc ổn định, cầu tiến và yêu trẻ con (giống em) nhé. Ông bà vẫn hay nói "lấy chồng thì phải theo chồng" nên em không ngại quê quán hoặc anh sống và làm việc ở đâu. Vì vậy anh cứ mạnh dạn gửi thư cho em nha.

Em thật sự chân thành và nghiêm túc khi đăng bài lên chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress. Ngay lúc này, khi đang viết thư, mong muốn của em là tìm được người bạn đồng hành trên đoạn đường còn lại. Có khó khăn hay buồn vui trong cuộc sống, mình cùng nhau vượt qua. Em tự tin có thể là một người bạn và người vợ ở bên lắng nghe và chia sẻ cùng anh.

Bài viết hơi dài, nếu anh đọc đến đây, em tin anh đã có những suy nghĩ về em. Ở đây, em không thể kể hết về bản thân nhưng muốn viết ra cơ bản những gì mình đang có và mong muốn. Nếu anh thấy phù hợp, hãy gửi thư cho em. Cảm ơn anh và những độc giả khác đã đọc bài viết của em. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và bình an.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc