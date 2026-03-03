Em cần anh để chia sẻ mọi điều trong cuộc sống

Em sống tình cảm, chân thành và chung thủy nên mong anh tử tế, chân thành, có công việc ổn định, có chí cầu tiến.

Chào anh, hôm nay của anh thế nào? Em giới thiệu sơ về mình cho anh biết nhé. Em 37 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, nhìn trẻ hơn tuổi đó anh. Em có công việc ổn định, mọi thứ hiện tại đối với em đều rất tốt. Anh nè, tuy em có thể tự mình làm mọi thứ, giống hiện tại khi chưa gặp được anh nhưng con gái mà, cũng cần lắm một bờ vai để tựa vào những lúc mệt mỏi. Em cần một chỗ dựa tinh thần, cần anh để có thể cùng nhau quan tâm, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.



Về tính cách: Em sống tình cảm, chân thành và chung thủy nên mong anh tử tế, chân thành, có công việc ổn định, có chí cầu tiến, biết chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau nhé anh. Đừng là người đàn ông gia trưởng, vì những tính cách thuộc về gia trưởng sẽ khiến không khí gia đình ngột ngạt, các thành viên trong nhà cũng không được thoải mái.



Em khá thoải mái, không thích tạo áp lực. Ví dụ, nếu ngày hôm đó đi làm về mệt, hai đứa mình ra ngoài ăn tối, uống cà phê, dạo mát một chút rồi về. Đừng vì quá khắt khe trong chi tiêu mà làm cả hai thêm mệt. Trong cuộc sống hàng ngày, em biết rằng khó tránh khỏi những lúc không vừa ý nhau, khi góc nhìn của hai đứa khác nhau. Những lúc như vậy, em mong rằng cả em và anh có thể ngồi lại để cùng nói ra suy nghĩ của mình, để biết đối phương đang nghĩ gì, có giống như mình suy đoán không rồi cùng nhau tìm được tiếng nói chung, hoặc tôn trọng quyết định của nhau nếu như điều đó không ảnh hưởng gì đến hiện tại và tương lai. Em cần một gia đình hạnh phúc hơn là những lời trách móc nặng nề nhau.



Quan điểm của em là: khi chưa gặp anh, cuộc sống của em rất tốt; nên khi gặp anh, em mong rằng niềm vui sẽ được nhân đôi. Nếu anh có cùng quan điểm với em, hãy cho nhau cơ hội để trò chuyện và tìm hiểu nhau nhé anh.

