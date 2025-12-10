Em biết yêu bản thân, dáng người nhỏ nhắn, thích tập thể dục

Chỉ mong gặp được anh, một người đàn ông chung thủy, thật thà, tự lập, hiện tại không vướng bận.

Một tối chủ nhật với sự trống trải và quá nhiều khoảng lặng. Càng gần cuối năm, áp lực công việc càng nặng nề, nỗi trống vắng trong lòng cũng lớn hơn. Em lại thấy mình đi tìm anh, người có thể đồng hành cùng em trong chặng đường sắp tới của cuộc sống. Qua bao bức thư tìm người thương, anh vẫn chưa xuất hiện để nắm tay em đi qua những ngày dài phía trước.

Em, một người phụ nữ ở tuổi 43, gia đình nền nếp, theo đạo công giáo, đang làm công việc văn phòng bình thường như bao người. Em không phải mẫu phụ nữ đẹp sắc sảo để khiến người khác phải ngoái nhìn. Nhưng em là người biết yêu thương bản thân, có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng, yêu thích việc tập thể dục nên luôn cố gắng giữ mình gọn gàng, cân đối.

Điều em mong chẳng phải điều gì xa hoa, chỉ mong gặp được anh, một người đàn ông chung thủy, thật thà, tự lập, hiện tại không vướng bận. Nếu được, em mong anh cùng niềm tin hoặc sẵn sàng bước chung con đường đức tin với em. Em không cần một đám cưới rình rang, không cần những điều phô trương, chỉ mong một ngày được cùng anh bước vào nhà thờ, được quỳ trước Chúa và xin Ngài chúc phúc cho cuộc đời chúng ta.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ