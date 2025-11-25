Em bên ngoài mạnh mẽ nhưng trái tim yếu mềm, rất thật

Mình mong tìm một người đàn ông biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết trân trọng những giá trị tinh thần.

"To love is to grieve, and to grieve is to love" (tạm dịch: Yên là đau khổ, đau khổ là yêu), có lẽ đó là câu nói mà mình thấy bản thân soi được phần đời của chính mình. Ở tuổi 36, mình đã đi qua những thăng trầm đủ để hiểu rằng tình yêu không chỉ là những điều đẹp đẽ; nó còn là khả năng chạm vào nỗi buồn, giữ lấy những điều đã mất, từ đó lớn lên. Mình không còn tìm kiếm một tình yêu hoàn hảo, chỉ tìm một người đủ chân thành để cùng đi qua những khoảnh khắc rất thật của cuộc sống, cả dịu dàng lẫn vụn vỡ.



Bên ngoài, mình có thể là kiểu người mạnh mẽ, tự lập và kiên định. Nhưng bên trong là một trái tim vẫn rất mềm, rất thật, không e ngại việc yêu sâu đậm. Mình tin rằng khi ta dám mở lòng, dám thương, ta cũng phải chấp nhận cả rủi ro của nỗi đau. Chính điều đó khiến tình yêu trở nên có ý nghĩa. Bởi nếu không thể rung động, không thể buồn vì yêu, có lẽ ta cũng chẳng thể thật sự hạnh phúc vì yêu.



Mình mong tìm một người đàn ông biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết trân trọng những giá trị tinh thần. Không cần quá hoàn hảo, không cần quá thành công, chỉ cần chân thành, thẳng thắn và đủ sâu để hiểu rằng kết nối thật sự không nằm ở những điều hào nhoáng, mà nằm ở tần số của hai tâm hồn. Nếu bạn cũng tin rằng tình yêu là hành trình của hai người biết đỡ nhau dậy khi yếu lòng, biết cười cùng nhau khi hạnh phúc và im lặng cạnh nhau khi mệt mỏi, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhỏ. Chỉ cần thế thôi, một tách cà phê, một buổi dạo nhẹ, hay một tin nhắn đủ chân thật là đã có thể mở ra một hành trình mới. Bởi suy cho cùng, yêu là đau, đau cũng là yêu. Quan trọng là ta tìm được đúng người để cùng trải nghiệm điều ấy.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ