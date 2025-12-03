Elon Musk nêu cách đưa Mỹ thoát khỏi núi nợ công

Musk cho rằng Mỹ cần tận dụng AI và robot để giải quyết vấn đề nợ công đang "cao điên rồ", vì việc ứng dụng các công nghệ này sẽ gây giảm phát mạnh.

Trong cuộc trò chuyện với nhà đầu tư Nikhil Kamath vừa được công bố hôm 30/11, tỷ phú Elon Musk nhận định nợ công của Mỹ đang ở mức "cao điên rồ". Ông lưu ý rằng các khoản thanh toán lãi vay hiện đã cao hơn cả ngân sách quân sự của Mỹ và sẽ còn tiếp tục tăng trong ngắn hạn.

Bộ Tài chính Mỹ ước tính nợ công đã đạt 38,34 nghìn tỷ USD tính đến ngày 26/11, hơn gấp đôi so với một thập kỷ trước. Musk nhận định sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và robot "gần như là cách duy nhất để Mỹ thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ" hiện nay.

Musk giải thích rằng lạm phát hay giảm phát thực chất là tỷ lệ giữa hàng hóa, dịch vụ được sản xuất so với sự thay đổi của cung tiền. Ông lập luận rằng khi AI và robot được triển khai rộng rãi, chúng sẽ tạo ra sự gia tăng đột biến về sản lượng, do đó có thể dẫn đến giảm phát.

Dù thừa nhận AI chưa đủ sức đẩy sản lượng kinh tế vượt qua tốc độ lạm phát hiện tại, tỷ phú Mỹ dự đoán tình thế sẽ thay đổi nhanh chóng trong khoảng ba năm tới. "Đơn giản là không thể tăng cung tiền nhanh bằng tốc độ tăng sản lượng hàng hóa và dịch vụ", Musk nói.

Ông Elon Musk tại Washington ngày 20/1. Ảnh: AP

Musk cho rằng trong 20 năm tới, con người có thể không bắt buộc phải làm việc. Ông gọi đây là trạng thái "thu nhập cao phổ quát", một thế giới mà năng suất cao đến mức hàng hóa trở nên dư thừa để đáp ứng mọi nhu cầu cơ bản.

Tại các sự kiện gần đây, Musk cũng tuyên bố robot Optimus của Tesla có thể trở thành công cụ xóa bỏ đói nghèo và đến thời điểm nào đó sẽ khiến khái niệm tiền tệ trở nên "lỗi thời".

Nhà đầu tư Vinod Khosla cho rằng AI sẽ đảm nhận 80% khối lượng công việc trong 80% ngành nghề tương lai. Để tránh bất bình đẳng xã hội, ông cho rằng các chính phủ cần áp dụng thu nhập cơ bản phổ quát (UBI). CEO Google Sundar Pichai cũng cảnh báo về những xáo trộn xã hội và sự cần thiết phải thích ứng, dù thừa nhận lợi ích to lớn của AI.

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan. Geoffrey Hinton, người được mệnh danh là "bố già AI", lo ngại về sự phân bổ lợi ích không đồng đều. Ông cho rằng dù AI tạo ra lợi nhuận khổng lồ, phần lớn sự giàu có sẽ chảy vào túi một nhóm nhỏ, khiến "người giàu càng giàu thêm và người nghèo càng nghèo đi" cùng nguy cơ thất nghiệp hàng loạt.

