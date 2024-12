Ellen DeGeneres kỷ niệm 20 năm yêu bạn đời đồng giới

Ellen DeGeneres biết ơn diễn viên Portia de Rossi luôn yêu cô suốt thời gian qua, gọi bạn đời là "điều tuyệt vời nhất trong đời".

Trên Instagram ngày 1/12, người dẫn chương trình Mỹ Ellen DeGeneres, 66 tuổi, đăng ảnh chụp cùng Portia de Rossi, 51 tuổi, tại nhà mới ở Anh kèm lời nhắn: "Ngày hôm nay vào 20 năm trước, chúng ta bắt đầu mối tình này mà không nhận ra đây sẽ là một cuộc phiêu lưu vừa dài vừa đẹp. Em là điều tuyệt vời nhất tôi từng có trong đời. Em luôn chăm sóc, giúp tôi tìm thấy cái đẹp ở muôn nơi. Em dẫn dắt tôi vượt qua tháng ngày gian khó, vực tôi dậy mỗi khi tinh thần mệt mỏi, rã rời. Với tôi, em có một tâm hồn tuyệt đẹp nên bản thân rất biết ơn em trở thành bạn đời cùng mình trải qua cuộc sống này".

Ở phần kết, nghệ sĩ gọi Rossi vừa là vợ, vừa là bạn thân và tình yêu đời mình. DeGeneres hy vọng trong 20 năm tới, cả hai tiếp tục cùng nhau đi du lịch và khám phá thế giới. Bài đăng hiện đạt gần 300.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận chúc mừng hạnh phúc của cặp sao.

Ellen DeGeneres (trái) và Portia de Rossi kỷ niệm 20 năm yêu nhau tại nhà mới ở Anh. Ảnh: Instagram Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres và Portia de Rossi gặp nhau lần đầu tại hậu trường concert Rock the Vote năm 2001. Trên People năm 2021, de Rossi kể lại ấn tượng đầu với DeGeneres, nhận xét MC là "người ngầu nhất, thú vị nhất, xinh đẹp và vui tính nhất" mà cô từng gặp. Tuy nhiên khi đó, diễn viên còn giấu giới tính thật nên hai người chưa đến với nhau. Ba năm sau, cả hai gặp lại trong chương trình VH1 Big in '04 Awards và chuyện tình bắt đầu.

DeGeneres và de Rossie kết hôn tháng 8/2008 sau khi chính quyền California chấp thuận hôn nhân đồng giới, trở thành một trong những cặp sao quyền lực nhất cộng đồng LGBTQ+. Cả hai chọn không có con, từ chối phương pháp thụ tinh ống nghiệm để được làm cha mẹ. Năm 2015, DeGeneres tham gia chương trình Today Show, nói chưa sẵn sàng đón nhận thành viên mới.

20 năm bên nhau, cặp sao từng trải qua nhiều tin đồn đổ vỡ, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn. Năm 2014, DeGeneres lên tiếng bác bỏ lời đồn rạn nứt hôn nhân với Portia. Cô mô tả cuộc sống với vợ hạnh phúc, hoàn toàn không xảy ra mâu thuẫn tình cảm nào. Năm 2020, MC bị một số nhân viên tố chơi xấu trong công ty. Dù không có bằng chứng, nhiều khán giả vẫn để lại bình luận tiêu cực trên trang cá nhân của cô. "Tôi không tưởng tượng được mình sẽ vượt qua điều này thế nào nếu không có Portia", nghệ sĩ trả lời phỏng vấn năm 2020 với People.

Hiện cả hai chuyển đến vùng quê Cotswolds, Anh, sau thời gian dài sống tại California. Theo People, nhiều người nổi tiếng chọn mua nhà trong khu vực này như gia đình Beckham, siêu mẫu Kate Moss, cựu Thủ tướng Anh David Cameron. Điền trang Highgrove House của Vua Charles cũng ở đây. Nguồn tin của People cho biết DeGeneres bán bất động sản tại Mỹ với giá 96 triệu USD vào tháng 8, tìm nhà tại Anh từ đầu tháng 10.

Cặp sao tại lễ trao giải Golden Globe năm 2005. Ảnh: Film Magic

Ellen DeGeneres sinh năm 1958, là ngôi sao truyền hình hàng đầu tại Mỹ. DeGeneres xuất thân từ diễn viên hài nổi tiếng với chương trình The Ellen Show, phát sóng tập đầu năm 2003. Nghệ sĩ từng dẫn lễ trao giải Oscar, Grammy và Primetime Emmy. Năm 2016, cô được chính phủ Mỹ trao tặng Huân chương Tự do. Sau 19 năm gắn bó với khán giả, tháng 5/2021 DeGeneres dừng chương trình The Ellen show. Tháng 7, cựu MC thông báo nghỉ hưu sau khi kết thúc chuyến lưu diễn Ellen’s Last Stand... Up trong tháng 8.

Theo Forbes, tổng tài sản của nghệ sĩ trị giá 450 triệu USD tính đến tháng 5. Ngoài sự nghiệp thành công trong ngành giải trí, DeGeneres kiếm nhiều tiền trong lĩnh vực bất động sản và kinh doanh. Năm 2015, cô ra mắt thương hiệu phong cách sống ED chuyên bán nội thất và đồ trang trí nhà cửa.

trailer show hài kịch " Ellen DeGeneres- For Your Approval" Trailer chương trình "Ellen DeGeneres - For Your Approval" - lên sóng ngày 24/9 trên Netflix. Đây là dự án hài cuối cùng trong sự nghiệp của Ellen DeGeneres. Video: Netflix

Phương Thảo (theo People)