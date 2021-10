Êkíp 'Challenge' hoàn tất quay phim ngoài vũ trụ

NgaMinh tinh Yulia Peresild, đạo diễn Klim Shipenko kết thúc 12 ngày quay phim "Challenge" ngoài không gian, trở về Trái đất.

Theo RT, tàu vũ trụ Soyuz MS-18 chở đạo diễn Klim Shipenko, diễn viên Yulia Peresild và nhà du hành vũ trụ Oleg Novitskiy đáp xuống Trái đất hôm 17/10, tại một khu vực hẻo lánh ở Kazakhstan. Yulia Peresild nói cô cảm thấy ổn, sức khỏe bình thường nhưng "dường như cơ thể chưa thực sự thích nghi với những gì đang diễn ra".

Yulia Peresild sau khi hạ cánh từ Soyuz MS-18. Ảnh: TASS

Trước khi bay vào không gian quay phim Challenge, cô sợ không thể hoàn thành kế hoạch nhưng mọi thứ đã suôn sẻ hơn mong đợi. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cảm ơn khán giả quan tâm, lo lắng cho đoàn phim, cho biết đây là trải nghiệm không thể quên với cô trong suốt cuộc đời.

Trong Challenge, Yulia Peresild vào vai bác sĩ ngoại khoa được đưa đến ISS để phẫu thuật cho một nhà du hành vũ trụ (Oleg Novitskiy đóng). Oleg Novitskiy sống ở ISS hơn sáu tháng qua. Một số nhà du hành khác đóng vai khách mời, hỗ trợ đoàn phim, trong đó có Anton Shkaplerov. Shkaplerov hộ tống Klim Shipenko và Yulia Peresild bay vào không gian hôm 5/10, ở lại ISS làm nhiệm vụ.

Đạo diễn Klim Shipenko, 38 tuổi, khi vừa xuống mặt đất. Anh cho biết buổi tối cuối cùng trên ISS, anh được tận hưởng quang cảnh của Trái đất và không gian. Ảnh: TASS

Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga cho biết thực hiện bộ phim nhằm giúp nhiều người trẻ quan tâm tìm hiểu lĩnh vực du hành không gian. Yulia Peresild vượt qua khoảng 3.000 ứng viên để đóng nữ chính. Tiêu chí để chọn người đóng bác sĩ trong phim là chạy được một km trong ba phút rưỡi, bơi tự do 800 m trong 20 phút. Yulia Peresild còn phải vượt qua nhiều thử thách về thể lực, sức bền khác trước khi được đưa vào không gian.

Yulia Peresild 37 tuổi, là diễn viên hàng đầu tại Nhà hát Quốc gia Moskva. Năm 2010, vai phụ Sofia trong The Edge mang về cho nữ diễn viên hai giải thưởng: White Elephant Prize của Hiệp hội Phê bình Điện ảnh Nga và Golden Eagle của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Nga. Năm 2015, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh với vai lính bắn tỉa trong Battle for Sevastopol.

Diễn viên, đạo diễn hoàn thành quay phim ngoài vũ trụ Yulia Peresild liên lạc với người thân ở Trái đất, khi làm việc ở ISS. Video: ORT

Cộng sự của cô trong Challenge - đạo diễn Klim Shipenko - từng chỉ đạo Son of a Rich - phim doanh thu cao nhất mọi thời ở Nga. Dự án do cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, đài truyền hình Channel One và hãng phim Yellow, Black and White hợp tác sản xuất.

Nghinh Xuân (theo RT)