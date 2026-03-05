Eileen Gu: 'Nhiều người không hiểu tại sao tôi chọn Trung Quốc thay vì Mỹ'

VĐV trượt tuyết tự do người Mỹ Eileen Gu nói rằng nhiều người không hiểu hoặc không tin rằng cô chọn thi đấu cho Trung Quốc để tạo ra tác động tích cực lớn nhất có thể.

Trên Instagram ngày 3/3, Gu cho biết quyết định chia tay tuyển Mỹ để khoác áo Trung Quốc được đưa ra khi cô 15 tuổi. Lựa chọn ấy gắn liền với mối quan tâm từ nhỏ về thể thao nữ và bình đẳng giới.

"Tôi có bài phát biểu đầu tiên về phụ nữ trong thể thao và điều khoản cấm phân biệt đối xử giới tính khi 11 tuổi", Gu viết. "Khi đó, tôi là cô gái duy nhất trong đội trượt tuyết, và sớm nhận ra cảm giác phải đại diện cho tất cả phụ nữ mỗi lần bước vào nơi thi đấu. Hạ cánh đẹp mắt sau một cú nhảy kỹ thuật sẽ dập tắt hàm ý mỉa mai của nhiều người về việc 'trượt tuyết như con gái'".

Eileen Gu nhận huy chương tại Công viên tuyết Livigno, thung lũng Valtellina, xứ Lombardy, Italy, Olympic mùa Đông ngày 22/2/2026. Ảnh: Xinhua

Trước khi chuyển sang thi đấu cho Trung Quốc, Gu đã có một mùa khoác áo đội Mỹ và cô "mãi biết ơn" thời gian đó, đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với đội tuyển cũ. Tuy nhiên, cô hiểu rõ môn trượt tuyết tự do tại Trung Quốc còn nhiều hạn chế. Từ năm 8 tuổi, Gu dành mỗi mùa hè ở Trung Quốc để tổ chức các trại hè trên bạt nhún và đường dốc cho trẻ em và người lớn, từ 7 đến 47 tuổi. "Tôi cảm thấy mình biết gần như tất cả mọi người trong ngành", cô viết.

Theo Gu, thi đấu cho Trung Quốc mở ra cơ hội lan tỏa văn hóa thể thao tới "hàng trăm triệu người chưa từng nghe đến trượt tuyết tự do", đặc biệt là khi đó Olympic Mùa đông Bắc Kinh 2022 cận kề. Nhìn lại ở tuổi 22, cô cho rằng những gì từng là giấc mơ nay thành hiện thực. "Giờ đây, các công viên địa hình đầy những bé gái không còn nghi ngờ vị trí của bản thân trong môn thể thao này. Có hàng triệu bé gái bắt đầu trượt tuyết kể từ đó, ở Trung Quốc và trên toàn thế giới", Gu chia sẻ.

Cô thừa nhận lựa chọn của bản thân không được tất cả ủng hộ. "Nhiều người sẽ không hiểu hoặc không tin rằng tôi đã đưa ra quyết định để tạo ra tác động tích cực nhất trên sân khấu thế giới", Gu viết thêm. "Ba HC vàng và ba bạc là minh chứng rõ nhất cho hành trình của tôi".

Bên cạnh các phát biểu về động cơ cá nhân, "Công chúa tuyết" cũng từng đối mặt với những câu hỏi liên quan đến chính trị. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, khi được hỏi về vấn đề người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, cô nói chưa nghiên cứu kỹ và không muốn trở thành người phát ngôn cho bất kỳ chương trình nghị sự nào. Gu cho rằng việc yêu cầu cô đưa ra tuyên bố chính trị là vô trách nhiệm, và cô cần phải tìm hiểu nhiều thông tin mới có thể đưa ra câu trả lời.

Tranh cãi cũng gia tăng sau khi Wall Street Journal đưa tin Gu và một VĐV gốc Mỹ khác thi đấu cho Trung Quốc nhận tổng cộng 6,6 triệu USD từ Cục Thể thao thành phố Bắc Kinh năm 2025. Gu cũng là VĐV Olympic Mùa đông có thu nhập cao nhất thế giới, ước tính 23 triệu USD trong năm 2025 nhờ các hợp đồng với doanh nghiệp Trung Quốc và phương Tây.

Quyết định của cô cũng bị một số chính trị gia Mỹ chỉ trích. Phó tổng thống JD Vance nói ông hy vọng những người trưởng thành từ hệ thống giáo dục và hưởng lợi từ tự do của Mỹ sẽ muốn thi đấu cho Mỹ. Gu đáp trả rằng cô trở thành "bao cát" của một dòng chính trị nhất định tại Mỹ.

Gu cũng tiết lộ từng bị đe dọa giết, bị trộm đột nhập ký túc xá và bị tấn công, đến mức cảnh sát phải can thiệp. "Tôi đã trải qua những điều mà một người 22 tuổi không nên phải chịu", cô nhấn mạnh.

Eileen Gu (tên Hán Việt: Cốc Ái Lăng) sinh ngày 3/9/2003 tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ. VĐV có biệt danh "Công chúa tuyết" từng thi đấu cho đội tuyển Mỹ đến năm 2019, trước khi quyết định chuyển sang đại diện Trung Quốc. Sau Olympic mùa Đông 2026, cô trở thành VĐV trượt tuyết tự do giàu thành tích nhất lịch sử, dù mới 22 tuổi.

Hoàng An (theo Fox News)