Ecovacs X12 - robot đầu tiên có hệ thống phun nước vào vết bẩn

Ecovacs X12 OmniCyclone - Robot đầu tiên tự phun nước vào vết bẩn để làm sạch
Trải nghiệm Ecovacs Deebot X12 Omni Cyclone.
Ecovacs X12 là bản nâng cấp nhẹ của X11 với dock sạc và kiểu dáng robot không có quá nhiều thay đổi. Máy sử dụng trạm không túi rác với hộp đựng có cơ chế gạt để đổ tương tự các dòng hút bụi cầm tay cao cấp của Dyson, Tineco. Các nâng cấp của X12 chủ yếu là các thông số bên trong như lực hút, khả năng lau.
Điểm đáng chú ý nhất là công nghệ FocusJet với hai ống phun tia nước đặt ở phía trước, gần vị trí camera của robot. Nước được phun với áp lực 46.000 Pa trực tiếp vào các vết bẩn "cứng đầu" do hệ thống phát hiện, sau đó sử dụng cơ chế lau con lăn để làm sạch. Tuy nhiên, cơ chế này chỉ hoạt động ở khu vực với diện tích khoảng 4 m2.
Tuấn Hưng
Video: Trường Giang