Ecopark ra mắt shop thương mại khối đế giới hạn 32 căn

32 căn shop thương mại có chiều cao trần tầng một đến 7 m, nằm ở khối đế Sky Retreat - tổ hợp cao tầng gần 1.200 căn hộ của đô thị Eco Retreat 220 ha Tây TP HCM.

Các căn shop thương mại tạo thành tổ hợp mua sắm, giải trí, dịch vụ ngay dưới chân tòa nhà, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của gần 1.200 hộ cư dân cao tầng. Cư dân có thể tiếp cận với các dịch vụ, mua sắm, ẩm thực khối đế thông qua hệ thống 9 tháng máy cho 16 căn hộ trên mỗi tầng điển hình.

100% vị trí căn thương mại thiết kế theo hai tiêu chí - tối ưu tính tiếp cận và tối đa tính nhận diện. Chiều cao tầng một 7 m, tạo không gian kinh doanh thông thoáng. Không gian này còn có thể linh hoạt thi công thêm tầng lửng để khai thác diện tích dành cho hàng hóa, kho dự trữ.

Shop thương mại khối đế Sky Retreat với số lượng giới hạn 32 căn. Ảnh: Ecopark

Shop thương mại có ba nhóm diện tích khác nhau, phù hợp tiêu chí tìm kiếm mặt bằng của các thương hiệu phổ biến. Trong đó, diện tích dưới 100 m2 dành cho cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng thiết yếu như giặt ủi, cửa hàng thực phẩm, thức ăn nhanh, F&B mang đi. Nhóm diện tích 100-130 m2 phù hợp đa dạng ngành hàng từ cà phê, hiệu thuốc, cửa hàng tiện lợi đến kinh doanh F&B. Nhóm diện tích lớn, trên 150 m2 hướng đến các thương hiệu lớn, cần không gian trải nghiệm và phục vụ tại chỗ như nhà hàng buffet, F&B cao cấp, cửa hàng nội thất...

Shop thương mại nằm giữa không gian xanh. Ảnh: Ecopark

Theo ông Nguyễn Thành Quang, Phó giám đốc kinh doanh Ecopark, shop thương mại khối đế thuận tiện trong hoạt động mua bán, đồng thời là cơ hội đầu tư sinh lời, dẫn dắt thị trường, xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng của cư dân tòa nhà, phân khu xung quanh. Ông cũng cho rằng sức hút của shop thương mại khối đế đến từ vị trí và quy mô của dự án. "Với số lượng hạn chế, thường chỉ chiếm không quá 3% tổng số sản phẩm tại các dự án, khiến việc sở hữu sản phẩm đầu tư này là cơ hội tốt để tạo ra lợi nhuận", ông Quang đánh giá.

Để tối ưu mô hình kinh doanh, shop thương mại tại Sky Retreat được thiết kế theo mô hình "shopping giữa rừng retreat". Ông Nguyễn Đức Cảnh - Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và phát triển DB, đại diện Ecopark nói mô hình này giúp việc mua sắm như những "cuộc dạo chơi" trong rừng với 4 triệu cây xanh - hoa từ 300 chủng loại, tạo thành 8 tầng thiên nhiên.

Phối cảnh cảnh quan tại khối đế. Ảnh: Ecopark

Ngoài ra, 32 căn shop tăng sức hút nhờ không gian mở và cảnh quan đa dạng xung quanh. Shop nội khu có các tiểu cảnh nổi bật như thác tràn, quảng trường suối mây, các khu vườn và quảng trường chủ. Vị trí này tạo nên tính kết nối, tăng nhu cầu mua sắm khi các thương hiệu đều ở trong tầm mắt của người tiêu dùng.

Cũng theo ông Cảnh, mua sắm trong không gian xanh giúp người tiêu dùng thoải mái, vui vẻ, tạo cảm giác dễ chịu, cảm xúc tích cực. Yếu tố này góp phần thúc đẩy người mua đưa ra quyết định nhanh chóng và dễ dàng hơn. Từ đó, nhà sáng lập kỳ vọng dòng sản phẩm giới hạn có thể đáp ứng nhu cầu về mặt bằng của các thương hiệu lớn. Ngay cả khi không tự kinh doanh, chủ nhân vẫn có thể cho thương hiệu thuê lại.

Sky Retreat nằm trong dự án Eco Retreat, cách bến Bạch Đằng khoảng 30 phút di chuyển theo đại lộ Võ Văn Kiệt - cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Mang concept rừng trị liệu, dự án hút nhiều sự quan tâm của thị trường, hướng đến nhóm yêu sống xanh bền vững. Từ dự án, cư dân kết nối với trung tâm thành phố TP HCM và các tỉnh, vùng lân cận qua 6 dự án hạ tầng giao thông nổi bật như cao tốc Bến Lức - Long Thành; quốc lộ 1 mở rộng; cao tốc TP HCM - Trung Lương; Vành đai 3; tuyến đường Nguyễn Hữu Trí; đường nối Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Hoài Phương