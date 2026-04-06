Ecopark lần đầu phát triển tổ hợp khoáng nóng cao tầng tại miền Nam

Forest Onsen thuộc đại đô thị Eco Retreat quy mô 220 ha Tây TP HCM, gồm hai cặp tháp đôi với các liệu pháp trị liệu sức khỏe chuyên sâu như đi dạo, tắm rừng, ngâm khoáng nóng.

Dự án nằm tại phân khu Mùa Lễ Hội, xây dựng trên khu đất 2,2 ha, hướng nhìn hồ Thiên Nga rộng 10 ha, đồng thời kết nối thuận tiện hệ tiện ích và thừa hưởng hệ sinh thái cây xanh trong khu đô thị. Forest Onsen gồm hai cặp tháp đôi - Forest và Onsen, được thiết kế liền mạch từ không gian cảnh quan mang tinh thần Zen Nhật tầng 1 lên đến hệ tiện ích nối liền 4 tòa nhà ở tầng 5A.

Toàn cảnh khu Forest Onsen nằm trong đại đô thị Eco Retreat. Ảnh phối cảnh: Ecopark

Theo nhà sáng lập, Forest Onsen là tổ hợp khoáng nóng cao tầng đầu tiên của doanh nghiệp tại miền Nam, nơi các liệu pháp trị liệu chuyên sâu được tích hợp vào nhịp sống thường nhật của cư dân. Do đó, tổ hợp được quy hoạch theo định hướng phục hồi, chăm sóc sức khỏe. Không gian nội khu ưu tiên mảng xanh nhiều tầng, kết hợp vườn sỏi, đường dạo và điểm dừng nghỉ, tạo môi trường thư giãn cho người sử dụng.

Hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe đặt ở tầng 5A nối liền mạch 4 tòa tháp thành một tổ hợp tiện ích liên hoàn quy mô 5.000 m2, bao gồm các chu trình sử dụng đa dạng như: chăm sóc sức khỏe 90 phút, 45 phút, chuyên sâu 20 phút.

Đối với một chu trình 90 phút trở lên, cư dân có thể tích hợp các bước từ khởi động nhẹ nhàng đi dạo, tắm rừng, đến vận động mạnh như gym, bơi lội, và trị liệu chuyên sâu bằng khoáng nóng. Người bận rộn có thể tìm thấy liệu pháp phù hợp trong 45 phút thông qua việc ngồi thiền, tập yoga, sauna, xông hơi để bài tiết, thải độc cơ thể và thúc đẩy tuần hoàn máu.

Ngoài ra, cư dân có thể tiếp cận liệu pháp chăm sóc sức khỏe bằng khoáng nóng tại Onsen Clubhouse trong thời gian ngắn. Quy trình gồm tắm tráng, ngâm nóng, xông hơi, ngâm lạnh và nghỉ phục hồi, có thể hoàn thành trong khoảng 20 phút. Theo các chuyên gia, khoáng nóng góp phần hỗ trợ tuần hoàn, xương khớp và phục hồi thể trạng. Mô hình được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ sử dụng, hướng tới trở thành thói quen chăm sóc sức khỏe hàng ngày.

Đi kèm với tổ hợp này là nhà hàng Nhật Bản kết hợp hệ cảnh quan vườn Nhật tại tầng 1, có lối thang máy riêng lên tầng 5A tạo thành chu trình trải nghiệm liền mạch.

Một góc tổ hợp khoáng nóng Mori Onsen tại Ecopark Hưng Yên. Ảnh phối cảnh: Ecopark

Đại diện nhà sáng lập Ecopark cho biết trong bối cảnh áp lực đô thị gia tăng, "wellness living - sống khỏe toàn diện" trở thành xu hướng khi các liệu pháp chăm sóc sức khỏe được tích hợp ngay trong không gian sống. Tại Việt Nam, Ecopark phát triển tổ hợp khoáng nóng cao tầng Forest Onsen ở Eco Retreat hướng tới thói quen chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho cư dân.

Trước đó, đơn vị cũng xây dựng Tổ hợp khoáng nóng Mori Onsen trong lòng đô thị Ecopark Hưng Yên. Nơi đây ứng dụng công nghệ hiện đại, sử dụng nguồn muối khoáng chất lượng cao, được thiết kế, vận hành và tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia Onsen từ Nhật Bản. Mô hình hướng đến tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cư dân và du khách.

Eco Retreat quy mô 220 ha, nằm tại Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, tiếp giáp cửa ngõ phía Tây TP HCM. Dự án phát triển theo định hướng đô thị sinh thái, với các dòng sản phẩm đa dạng đã ra mắt thị trường, gồm nhà thấp tầng theo concept các mùa trong năm, khu cao tầng Sky Retreat, biệt thự rừng và biệt thự đảo.

Ngoài Mùa Lễ Hội, nhiều phân khu tại đô thị đang được triển khai xây dựng, dự kiến bàn giao từ quý III/2026. Các hạng mục tiện ích và dịch vụ như công viên trung tâm Hồ Thiên Nga, khu thương mại - dịch vụ Eco Bazaar cũng đang được đưa vào khai thác từng phần.

