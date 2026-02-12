Ecoba Việt Nam tặng hàng nghìn phần quà Tết cho người lao động

Gần 2.000 phần quà được trao tặng cho các kỹ sư, công nhân đang làm việc tại các dự án của công ty trên cả nước.

Đại diện Ecoba Việt Nam cho biết doanh nghiệp khép lại năm 2025 thành công khi duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, 7 năm liên tiếp trong bảng xếp hạng VNR500, 6 năm liên tiếp trong bảng xếp hạng "Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín". Nhằm tri ân những cố gắng trong một năm qua của các kỹ sư, công nhân, doanh nghiệp tổ chức hoạt động "Tết tri ân - Cảm ơn những bàn tay xây dựng mùa xuân", mang đến một mùa xuân ấm áp và đủ đầy cho người lao động.

Với thông điệp "Cảm ơn những bàn tay dựng xây mùa xuân", Ecoba Việt Nam muốn gửi sự trân trọng tới lực lượng thi công - những người công nhân, kỹ sư kiên trì làm việc tại công trường xuyên suốt một năm qua. Gần 2.000 phần quà Tết được tặng cho đội ngũ công nhân tại tất cả dự án mà doanh nghiệp đang thực hiện.

Đại diện Ecoba Việt Nam tặng quà cho đội ngũ công nhâ. Ảnh: Ecoba Việt Nam

Trước đó, nằm trong chuỗi hoạt động tri ân, ngày 3/2, Ecoba tổ chức "Đại hội lực lượng thi công Ecoba 2026". Trong bữa tiệc tất niên, ban lãnh đạo công ty trực tiếp gặp gỡ và trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tổ đội có thành tích xuất sắc. Sự vinh danh này không chỉ là lời cảm ơn từ phía doanh nghiệp mà còn góp phần tạo động lực cho đội ngũ công nhân đồng hành cùng doanh nghiệp trong các dự án sau này.

"Chúng tôi hy vọng những món quà này sẽ tiếp thêm động lực để anh em công nhân đón một cái Tết ấm cúng bên người thân, yên tâm cống hiến và cùng công ty viết tiếp những hành trình mới trong tương lai", ông Hoàng Văn Thăng - đại diện Ban lãnh đạo Ecoba Việt Nam, chia sẻ về ý nghĩa của chuỗi chương trình.

Đội ngũ kỹ sư của Ecoba lan tỏa tinh thần của chương trình "Tết tri ân". Ảnh: Ecoba Việt Nam

Theo đại diện doanh nghiệp, hành trình "Tết tri ân" khép lại một năm cũ nhiều niềm vui và mở ra một chương mới đầy hy vọng. Với Ecoba Việt Nam, mỗi công trình được xây dựng lên đều phải song hành cùng niềm hạnh phúc và sự an tâm của người lao động. Các năm sau, những "bàn tay dựng xây mùa xuân" của Ecoba sẽ tiếp tục kiến tạo thêm nhiều công trình giá trị trên khắp dải đất hình chữ S.

