ECB tung cơ chế củng cố vai trò quốc tế của euro

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vừa công bố kế hoạch mở rộng quyền tiếp cận "đường repo" (repo line) cho các ngân hàng trung ương trên thế giới, biến công cụ này thành cơ chế thường trực và áp dụng trên phạm vi toàn cầu.

"Đường repo" được sử dụng trong thời điểm căng thẳng, khi các ngân hàng trung ương không thể huy động vốn trên thị trường. Việc này cho phép họ vay euro từ ECB bằng cách thế chấp tài sản chất lượng cao và hoàn trả khi đáo hạn kèm lãi suất.

Khác với các cơ chế trước đây phải gia hạn định kỳ, cơ chế mới cung cấp quyền tiếp cận thường trực giao dịch repo với hạn mức lên tới 50 tỷ euro. "Đường repo" sẽ có hiệu lực từ quý III/2026, với điều kiện đối tác vay không bị loại trừ bởi lý do uy tín như rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế.

Các tờ 50 euro chụp vào ngày 30/5/2022. Ảnh: Reuters

Cơ chế này trước đây chỉ giới hạn ở một số ít quốc gia, chủ yếu tại Đông Âu. Tuy nhiên, Chủ tịch ECB Christine Lagarde từ lâu đã xem nó như công cụ giúp mở rộng tầm ảnh hưởng thế giới của đồng euro. Bởi việc đảm bảo tiếp cận euro được cho là sẽ giúp gia tăng nhu cầu với tài sản định danh bằng euro. Đồng thời, khuyến khích các ngân hàng ngoài khu vực 21 quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu mua tài sản từ khối này.

"Việc có một 'người cho vay cuối cùng' dành cho các ngân hàng trung ương trên toàn cầu sẽ tăng niềm tin đầu tư, vay mượn và giao dịch bằng euro. Điều này đảm bảo rằng thanh khoản sẽ luôn sẵn sàng khi thị trường biến động", bà nhận định.

Ngoài ra, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá lại vị thế của đồng USD do tính khó đoán trong chính sách kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Lagarde cho rằng đây chính là thời điểm thích hợp để đồng euro gia tăng thị phần.

Hiện Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng duy trì một công cụ tương tự "đường repo" của ECB. Nó mang tên FIMA Repo Facility, với mục tiêu cơ bản là bảo vệ thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ. Theo đó, khi các tổ chức cần USD gấp, họ có thể sử dụng cơ chế này để vay USD bằng cách thế chấp trái phiếu kho bạc Mỹ, thay vì bán tháo chúng. Khi đáo hạn, bên vay trả lại USD kèm lãi và nhận lại trái phiếu.

Phiên An (theo Reuters)