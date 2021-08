Đánh giá sự tăng cường hiện diện của tập đoàn, ông Gary Ang - Giám đốc quốc gia của Eaton Việt Nam cho biết, dù gặp khó khăn và trở ngại do dịch bệnh, nhưng năm 2020 vẫn có nhiều yếu tố thuận lợi giúp tập đoàn tự tin gia nhập thị trường quản lý năng lượng tại Việt Nam.

Việt Nam có thể đạt 100 triệu dân trong vài năm tới, trong khi việc phát triển các cơ sở hạ tầng chưa bắt kịp với đà tăng trưởng dân số. Dựa trên số liệu của các tổ chức nghiên cứu thị trường cùng kinh nghiệm cá nhân, Ông Gary Ang đánh giá, so với các quốc gia khác như Singapore, Australia, Nhật Bản, khoảng trống thị trường về trung tâm dữ liệu (Data Center) tại Việt Nam đang rất lớn, sẽ thu hút những nhà đầu tư nước ngoài trong vài năm tới.

Hiện tại, Eaton tập trung mạnh vào mảng trung tâm dữ liệu, hướng đến mục tiêu cung cấp hệ sinh thái nhiều giải pháp, công nghệ hiện đại, qua đó mang lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp. "Việc chuyển đổi số trong các trung tâm dữ liệu đang được tăng tốc và là một trong các yếu tố then chốt để đảm bảo sự thành công cho doanh nghiệp", ông Gary Ang khẳng định.

Giám đốc quốc gia Eaton cho biết, không chỉ Chính phủ, doanh nghiệp mà cộng đồng cũng đang đòi hỏi cao ở các sản phẩm, thiết bị năng lượng trong việc bảo vệ môi trường sống xanh, bền vững. Nhu cầu này đang ngày càng trở nên cấp thiết do tác động từ việc biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, năng lượng tái tạo cũng là lĩnh vực được Eaton chú trọng đầu tư. Đây là một trong các định hướng chủ chốt của tập đoàn nhằm phát triển giải pháp hạn chế lượng phát thải carbon, hiện thực hoá việc chuyển đổi năng lượng thông qua cách tiếp cận "Liên kết tất cả trong một mạng lưới – Everything As A Grid".

Bên cạnh đó, an ninh mạng cũng là vấn đề quan tâm của Eaton khi phát triển sản phẩm và giải pháp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và trung tâm dữ. Đại diện Eaton cam kết, những thiết bị phần mềm Eaton cung cấp tuân thủ tiêu chuẩn an ninh mạng, đảm bảo an toàn cho người dùng trong kết nối, vận hành.

"Chúng tôi sẽ là công ty đầu tiên cung cấp sản phẩm có chứng nhận an ninh mạng trong thị trường UPS. Đây là một trong những khác biệt của Eaton", đại diện Eaton nhấn mạnh.

Trước đó, Eaton đã đưa ra thị trường sản phẩm Card kết nối mạng (Network Interface Card) với tốc độ truyền dữ liệu lên đến một Gbps, được chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và an ninh mạng UL 2900-1 của UL. Sự ra đời của sản phẩm thể hiện cam kết của Eaton trong việc mang đến sản phẩm công nghệ vượt trội, đáp ứng yêu cầu vận hành ngày càng cao từ người dùng đồng thời bảo vệ họ khỏi rủi ro, mối đe dọa trên không giang mạng.