Eastin Grand Hotel Nha Trang ưu đãi 50% dịp mở cửa

Eastin Grand Hotel Nha Trang ưu đãi giá phòng nghỉ, ẩm thực dành cho du khách đến thăm Nha Trang và khách hàng địa phương.

Ngày 18/7, Eastin Grand Hotel Nha Trang khai trương chào đón các khách hàng đầu tiên. Khách sạn giảm giá 50% tất cả các hạng phòng cho các đặt phòng trực tiếp với khách sạn qua website.

Giá phòng sau giảm từ 1.050.000 đồng mỗi phòng một đêm bao gồm bữa sáng (chưa gồm thuế và phí dịch vụ). Ngoài ra, khách hàng sẽ được hưởng các gói ưu đãi kết hợp phòng nghỉ và ăn uống khác.

Eastin Grand Hotel Nha Trang nằm ở trung tâm thành phố Nha Trang.

Với gói ưu đãi Safe N Save, khách hàng sẽ được nhận phòng deluxe miễn phí khi mua combo hai bữa ăn mỗi ngày dành cho tối thiểu 2 người. Khách hàng có thể lựa chọn gói ưu đãi giá 1.300.000 đồng dành cho hai người lớn, bao gồm một bữa sáng, một set menu trưa dành cho hai người, và một phòng hạng Deluxe.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn gói giá 1.400.000 đồng dành cho hai người lớn, bao gồm một bữa sáng, một set menu tối dành cho hai người, một phòng hạng Deluxe. Khách sạn sẽ miễn phí ăn sáng và chi phí phòng ở (ở chung với cha mẹ) dành cho một trẻ em dưới 16 tuổi hoặc hai trẻ em dưới 12 tuổi.

Gói ưu đãi Safe N Save áp dụng cho khách hàng đặt phòng trực tiếp với khách sạn từ nay - 31/10 và khách lưu trú cũng ở trong giai đoạn này.

Đối với khách đến thăm Nha Trang theo nhóm đông và đặt phòng trước 30 ngày có thể lựa chọn gói ưu đãi Come more, pay less. Khi khách hàng đặt 10 phòng, sẽ được nhận 1 phòng miễn phí, giá từ 930.000 đồng mỗi phòng một đêm, chi phí đã bao gồm ăn sáng.

Khách sạn sẽ miễn phí ăn sáng và chi phí phòng ở (ở chung với cha mẹ) dành cho một trẻ em dưới 16 tuổi hoặc hai trẻ em dưới 12 tuổi. Gói ưu đãi Come more, pay less áp dụng cho các đặt phòng trực tiếp với khách sạn từ nay - 31/10 và ở trong giai đoạn này.

Phòng nghỉ trong khách sạn.

Nhà hàng East Garden tại khách sạn phục vụ cả ngày, có các món ăn châu Á, châu Âu, châu Phi. Trong thời gian mở cửa, nhà hàng East Garden áp dụng thực khách mức giá dùng thử 165.000 đồng một set menu trưa cho mỗi khách và 210.000 đồng một set menu tối cho mỗi khách, bao gồm trà và cà phê miễn phí với thực đơn được mới mỗi ngày.

Ngoài ra, khách hàng có thể chọn nhà hàng Family Sunday Brunch vào ngày chủ nhật để thưởng thức gói ăn trưa muộn cho gia đình, miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi. Khách hàng từ 65 tuổi và trẻ em từ 6 -12 tuổi sẽ được giảm giá 50%. Bữa ăn tại Family Sunday Brunch có giá 329.000 đồng một người lớn, bao gồm nước ngọt, bia tươi, và chỉ áp dụng khi đặt bàn trước 24 giờ.

Tại Lobby Lounge nằm ở tầng 2, quý khách được thư giãn, tận hưởng cocktail hoặc đồ uống lạnh.

Nhà hàng trong khách sạn Eastin Grand Hotel Nha Trang.

Với Daily Happy Hours diễn ra hàng ngày từ 17h-19h tại Lobby Lounge, khách hàng được áp dụng chương trình uống 2, trả tiền 1 và miễn phí món ăn nhẹ. Tiệc trà chiều Chocoholic Hi-tea là bữa tiệc với các loại trà hảo hạng và các loại chocolate chế biến thủ công của khách sạn. Đêm nhạc Jazz & Blues vào thứ sáu hàng tuần tại đây cũng áp dụng chương trình uống 2 trả tiền 1, diễn ra từ 20h30-0h.

Eastin Grand Hotel Nha Trang là khách sạn 5 sao hướng biển với hơn 600 phòng ở rộng rãi tại Nha Trang. Khách sạn có chuỗi 5 nhà hàng và quầy bar hiện đại.

Đại diện khách sạn cho biết, với vị trí ở giữa trung tâm thành phố và chỉ cách biển vài bước chân, khách sạn là địa điểm để du khách khám phá thành phố và tận hưởng những ngày hè tràn ngập nắng trên bãi biển đầy cát trắng.

Nguyễn Lê