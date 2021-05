Duyệt đơn ứng tuyển của em anh nhé

Em sinh năm 1990, sống và làm việc ở Hà Nội, ưa nhìn, có hiểu biết, nhanh nhẹn.

Kính gửi anh - người đang đọc lá đơn này.

Em là Phương, sinh năm 1990, sống và làm việc ở Hà Nội.

Lý do viết đơn này, có lẽ do ế lâu quá, được rất nhiều người trong gia đình, bạn bè, người quen thúc giục rồi giới thiệu để mau vượt qua hoàn cảnh. Tuy nhiên do duyên phận nên mọi sự chưa thành. Tình cờ biết được chuyên mục Hẹn hò này, em mạnh dạn gửi đơn lên đây, hy vọng có thể tìm được một người phù hợp. Kính mong anh cũng sớm tìm thấy em.

Dù từng trải qua mấy mối tình, do nhiều nguyên nhân mà mọi thứ chưa được thuận lợi cho lắm. Hiện tại, em thấy mình trưởng thành về mọi mặt, được mọi người đánh giá là ưa nhìn, có hiểu biết, nhanh nhẹn.

Rất mong anh có việc làm ổn định, sống và làm việc ở Hà Nội, là người có hiểu biết, sự thấu hiểu để chúng ta dễ dàng thấy nhau hơn.

Em chờ sự phê duyệt của anh.

