'Duyên nợ' Việt Nam của chàng trai Mỹ bị bỏ rơi

Bị bố mẹ ruột bỏ rơi từ một tháng tuổi, Christian Taylor lớn lên trong tình thương của mẹ nuôi người Việt nên luôn tin rằng mình có một mối duyên định sẵn với Việt Nam.

Nửa đêm giữa tháng 10, trong căn hộ ở bang Idaho (Mỹ), Christian Taylor, 26 tuổi, vẫn miệt mài trước máy tính. Hai tuần qua, anh dành trọn thời gian để hoàn thành luận văn thạc sĩ ngành an ninh mạng. "Tấm bằng này sẽ là khởi đầu cho hành trình trở về Việt Nam định cư của tôi", Christian nói. Đây là ước mơ anh ấp ủ từ thuở bé, khi còn sống ở bang Utah.

Bố mẹ ruột của Christian đều là người Mỹ. Khi anh mới một tháng tuổi, họ gặp trục trặc hôn nhân nên gửi con cho người chú trông giúp rồi mất liên lạc từ ngày đó.

Christian lớn lên cùng bà Hương (vợ người chú), người phụ nữ Việt quê TP HCM. Gia đình bà Hương đối xử với anh không khác gì con ruột. Từ bé, cậu con trai đã được mẹ nuôi dạy nói tiếng Việt cùng cô em gái kém một tuổi. Hộp cơm trưa bà chuẩn bị cho anh mang đến trường luôn khiến bạn bè ghen tị với những món ăn đậm chất Việt như canh bí đao hay thịt kho trứng.

Càng lớn, Christian càng thắc mắc "tại sao cùng là con lai mà em gái trông giống người châu Á hơn mình". Khi không thể giấu được nữa, năm cậu lên 8 tuổi, bố mẹ nuôi nói sự thật. Christian sốc và òa khóc, hỏi tại sao mình bị bỏ rơi. Mỗi đêm, bà Hương lại thủ thỉ rằng đó không phải lỗi của cậu.

"Bà kể lần đầu bồng tôi trên tay, có cảm giác đặc biệt như ôm chính con trai mình", anh kể. "Dù không cùng huyết thống, bố mẹ luôn yêu thương tôi vô điều kiện. Tôi đã lớn lên với tình yêu của một người mẹ Việt Nam".

Vài năm một lần, Christian được mẹ đưa về Việt Nam thăm gia đình bên ngoại. Trong mắt cậu bé, TP HCM hiện lên sống động, đúng như lời mẹ kể với những con đường chật kín xe máy, vỉa hè rợp bóng cây, nơi người ta ngồi trên ghế nhỏ ăn tàu hũ nóng và bún bò.

Gia đình ngoại cũng luôn đón nhận Christian như cháu ruột trong nhà. "Lần nào rời Việt Nam sang Mỹ tôi cũng cảm thấy như để lại một phần tâm hồn của mình ở đó. Tôi tin đây mới chính là quê hương mình", anh nói.

Christian Taylor (bìa trái) trong chuyến tình nguyện Việt Nam năm 2017. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 18 tuổi, Christian tốt nghiệp trung học nhưng không vào đại học ngay mà quyết định dành hai năm để đi làm tình nguyện tại Việt Nam, theo truyền thống của gia đình. Bố anh từng tham gia dự án cho trẻ em nghèo ở Philippines, còn ông nội từng làm tình nguyện ở New York. "Tôi luôn biết ơn mẹ và muốn làm điều gì đó cho quê ngoại", anh chia sẻ.

Năm 2017, Christian một mình đến TP HCM, thuê một căn hộ chung cư ở quận 1 và dạy tiếng Anh miễn phí ba buổi mỗi tuần. Thời gian còn lại, anh mang gạo, sữa, bánh đến Làng trẻ em SOS ở TP Thủ Đức để chơi với các em nhỏ.

"Nhưng ở Việt Nam, tôi nhận lại được nhiều hơn những gì mình cho đi", anh nói. Theo Christian, anh học được ở người Việt sự tử tế với người lạ, là sự quan tâm chân thành của những người bạn mới. Một lần, anh chứng kiến vụ tai nạn. Nạn nhân ngã xe, vài giây sau đã có người chạy tới dìu, một người gọi cấp cứu, người khác giúp đẩy chiếc xe vào lề, an ủi trước khi đi. "Ở lớp tiếng Anh của tôi, nếu có học viên nào ốm phải đi viện, cả lớp sẽ vào thăm. Sự quan tâm này ở Mỹ không có", anh kể.

Anh Trực, 28 tuổi, một tình nguyện viên cùng đồng hành với Christian thời điểm đó nói rất ấn tượng với chàng trai Mỹ sống giản dị, khác biệt. "Cậu ấy dùng điện thoại "cục gạch", đạp xe đi dạy ở nhà thờ, thậm chí đến những nơi rất xa như từ quận 9 xuống Thuận An (Bình Dương) để hỗ trợ lớp học", anh Trực kể.

Hết chương trình tình nguyện, Christian xin ở lại thêm sáu tháng vì không muốn rời đi. Nhiều sinh viên ở ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP HCM, vẫn nhớ bóng dáng chàng trai Mỹ mặc quần đen, sơ mi trắng, giơ tấm bảng "Ở đây có lớp học tiếng Anh miễn phí".

Christian Taylor và vợ trong chuyến du lịch Đà Lạt cuối năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mối duyên với Việt Nam của anh càng thêm sâu đậm khi gặp Quách Thị Mai, sinh viên năm ba, trong một lớp học tiếng Anh. Khi tình cảm của họ sâu đậm cũng là lúc Christian phải trở về Mỹ để học đại học. Suốt ba năm yêu xa, anh chưa bao giờ nguôi ý định trở lại Việt Nam.

Giữa năm 2022, Christian mang theo nhẫn cưới sang TP HCM cùng sự ủng hộ của gia đình. Ở sân bay Tân Sơn Nhất, Mai đã vỡ òa trong hạnh phúc khi anh quỳ xuống cầu hôn. "Khi Mai nhận lời, tôi biết mình sẽ gắn bó trọn đời với Việt Nam", anh nói.

Sau khi kết hôn, gia đình Mai sống ở Bàu Bàng, Bình Dương, còn Christian làm việc tại một trung tâm tiếng Anh ở TP HCM. Mỗi ngày, chàng trai Mỹ di chuyển hơn 100 km để đi làm. Những lúc rảnh, vợ chồng anh lại trở về Làng trẻ em SOS, mang quà cho các em.

Hiện tại, Christian đang ở Mỹ để hoàn thành các học phần cuối cùng của chương trình thạc sĩ và dự kiến tốt nghiệp vào năm 2027.

"Tôi đếm từng ngày để được trở về", anh nói. "Việt Nam đã cho tôi một người mẹ, một người vợ và một gia đình. Tôi biết ơn đất nước này".

Ngọc Ngân