Thụy ĐiểnNhà vô địch Olympic và thế giới Armand Duplantis lần đầu tiên phá kỷ lục trong năm 2026, khi chinh phục mức xà 6,31 m tại giải Mondo Classic ở Uppsala.

Thi đấu trên sân nhà tại Uppsala, Duplantis có màn trình diễn hoàn hảo khi không mắc lỗi nào trên hành trình chinh phục kỷ lục. VĐV 26 tuổi lần lượt vượt qua các mức xà 5,65 m, 5,90 m và 6,08 m ngay lần nhảy đầu tiên.

Armand Duplantis lần thứ 15 phá kỷ lục thế giới nhảy sào tại giải Mondo Classic ở Uppsala, Thụy Điển ngày 12/3/2026. Ảnh: Olympics

Khi mức xà được nâng lên 6,08 m, chỉ còn một đối thủ tiếp tục thi đấu là VĐV Na Uy Sondre Guttormsen - nhà vô địch châu Âu trong nhà năm 2023 - người đã vượt qua 6,00 m ở lần thử thứ ba. Tuy nhiên, Guttormsen không thành công ở mức 6,08 m và kết thúc với vị trí á quân.

Sau đó, Duplantis nâng xà lên 6,31 m và chinh phục thành công ngay lần thử đầu tiên. VĐV Thụy Điển có lần thứ 15 phá kỷ lục thế giới nhảy sào, xô đổ cột mốc 6,30 m mà anh thiết lập khi giành chức vô địch tại giải điền kinh VĐTG 2025 ở Tokyo.

Lần thứ hai Duplantis phá kỷ lục thế giới trên quê nhà Thụy Điển, sau khi vượt mức 6,28 m tại Diamond League Stockholm cách đây chín tháng. Lần lập kỷ lục mới tại Mondo Classic ở Uppsala hôm qua thậm chí còn đặc biệt hơn khi diễn ra trong bầu không khí sôi động của khán đài, với ca khúc mới của chính anh - Feeling Myself - vang lên trong nhà thi đấu khi anh thực hiện cú nhảy lịch sử.

Ở các vị trí tiếp theo tại giải, bộ ba VĐV Zachery Bradford, Sam Kendricks và Kurtis Marschall cùng vượt qua mức 5,90 m để lần lượt xếp thứ ba, tư và năm.

"Nếu đến Thụy Điển thi đấu với tôi, bạn sẽ càng khó đánh bại tôi hơn", Duplantis cho biết. "Tôi đang có rất nhiều cảm xúc. Có thêm chút áp lực vì tôi muốn thể hiện tốt hơn. Việc lập kỷ lục thế giới ngay tại đây thực sự tuyệt vời".

Duplantis lần đầu phá kỷ lục thế giới vào năm 2020 với mức 6,17 m. Từ đó, anh lập thêm 12 kỷ lục, mỗi lần chỉ tăng thêm một cm.

Theo tạp chí Forbes, Duplantis hoàn toàn có khả năng phá sâu các kỷ lục. Nhưng hiện tại, các VĐV chỉ nhận tiền thưởng 100.000 USD cho một lần phá kỷ lục tại một giải. Điều này đồng nghĩa với việc nếu phá hai kỷ lục hoặc tăng 2 cm trở lên để phá kỷ lục trong một giải, Duplantis cũng chỉ nhận 100.000 USD. Vì thế, anh phá kỷ lục mỗi lần chỉ 1 cm để kiếm thêm nhiều tiền thưởng.

Theo AS, ngoài khoản chính thức, Duplantis còn nhận thưởng từ hai nhà tài trợ là hãng thể thao Puma và thương hiệu nước tăng lực Red Bull. Tổng cộng, mỗi kỷ lục có thể mang về cho Duplantis hơn 150.000 USD. Theo tính toán này, bộ sưu tập kỷ lục thế giới giúp VĐV người Thụy Điển bỏ túi khoảng 2 triệu USD.

Thành tích và thời gian qua 15 lần lập kỷ lục thế giới nhảy sào của Duplantis.

Ngôi sao Thụy Điển đã hai lần vô địch Olympic năm 2020, 2024, ba lần vô địch thế giới ngoài trời 2022, 2023, 2025, ba lần vô địch trong nhà, và là đương kim vô địch châu Âu cũng như Diamond League.

Mondo Classic được tổ chức tại nhà thi đấu IFU Arena ở Uppsala, quy tụ những VĐV nhảy sào hàng đầu thế giới thi đấu trong không gian trong nhà theo hình thức gala. Giải diễn ra hơn một tuần trước thềm Giải vô địch Điền kinh trong nhà thế giới 2026 tại Ba Lan, nơi Duplantis hướng tới danh hiệu vô địch trong nhà thế giới thứ tư liên tiếp.

Hồng Duy