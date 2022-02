Đường từ miền Tây về Sài Gòn kẹt cứng

Dòng xe từ các tỉnh miền Tây ùn ùn đổ về TP HCM ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến nhiều trục đường ùn ứ kéo dài, chiều mùng 6 (6/2).

Từ sáng, hàng nghìn người từ Đồng bằng sông Cửu Long liên tục dồn đến các tuyến quốc lộ 1, N2, cầu Rạch Miễu, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận... hướng về Sài Gòn và các tỉnh Đông Nam Bộ sau 9 ngày nghỉ Tết, giữa tiết trời oi bức.

Dòng xe nối đuôi nhau trên quốc lộ 1, đoạn dưới chân cầu Cần Thơ phía tỉnh Vĩnh Long, sáng 6/2. Ảnh: Huy Phong

Khoảng 9h, đoạn quốc lộ 1 dưới chân cầu Cần Thơ (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) bắt đầu ùn ứ do mật độ xe máy, ôtô khách, du lịch từ các địa phương nam sông Hậu tăng cao. Lượng xe liên tục dồn đến nên khoảng một tiếng sau, dòng xe xếp hàng dài hơn 3 km, di chuyển chậm chạp.

"Tôi qua cầu Cần Thơ lúc gần 10h nhưng phải một tiếng sau mới qua được đoạn ùn ứ này", anh Nguyễn Thanh Tùng (32 tuổi), chở vợ cùng con trai 4 tuổi trên xe máy từ Sóc Trăng đi TP HCM, nói.

Ngoài lưu lượng xe tăng đột biến, đoạn quốc lộ 1 qua thị xã Bình Minh bị ngập do triều cường khiến tình hình kẹt xe càng trở nên căng thẳng. Thượng tá Trần Ngọc Đời, Phó phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng để điều tiết, phân luồng từ xa, nhằm giảm kẹt xe và đảm bảo an toàn giao thông.

Cũng trên quốc lộ 1 cách đó khoảng 35 km, hơn 3 km từ chân cầu Mỹ Thuận đến ngã 3 An Thái Trung (nút giao quốc lộ 1A - quốc lộ 30, điểm cuối đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thuộc Cái Bè, Tiền Giang) cũng chịu cảnh ùn ứ kéo dài do lượng xe từ các tỉnh Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp... dồn đến quá đông.

Đến 14h, đoạn đường lên cầu Mỹ Thuận kẹt cứng. Xe máy len lỏi, nhích từng chút một trong khói bụi để lên cầu. Chờ lâu nhiều tài xế mệt mỏi, xuống xe mua cơm ăn, nước uống lấy sức. "Tôi lái ôtô từ Sóc Trăng về TP HCM bình thường khoảng 5 tiếng, nhưng nay 6 tiếng mới được 1/3 quãng đường. Ôtô chỉ cách cầu Mỹ Thuận gần một km nhưng chờ 2 tiếng vẫn chưa qua được", tài xế Ngọc Hiếu nói.

Dòng ôtô chờ lên cầu Mỹ Thuận, đoạn qua TP Vĩnh Long, chiều mùng 6 Tết. Ảnh: Ngọc Hiếu

Tại "điểm nóng" cầu Rạch Miễu, từ sáng, hàng nghìn ôtô, xe máy nối đuôi nhau qua cầu. Dòng xe xếp hàng dài trên quốc lộ 60, đoạn qua Bến Tre, nhích từng chút một lên cầu. Trạm thu phí cầu Rạch Miễu nhiều lần xả trạm.

Cảnh sát giao thông liên tục chặn làn xe hướng từ Tiền Giang đi Bến Tre để ưu tiên cho chiều ngược lại. Mỗi lần chặn khoảng 30 phút, nhưng đến trưa cùng ngày, cầu Rạch Miễu và quốc lộ 60, kẹt xe kéo dài gần 10 km.

Cách đó hơn 45 km, phà Đình Khao, nối TP Vĩnh Long với Bến Tre qua quốc lộ 57 cũng xảy ra tình trạng tương tự. Hai chiếc phà 200 tấn hoạt động hết công suất nhưng vẫn ùn ứ do lượng xe chọn di chuyển qua đây quá đông.

Trên quốc lộ N2, lượng xe máy cũng tăng cao, cộng với đường hẹp khiến giao thông ùn ứ nhiều km. Tại đoạn giao nhau giữa cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và quốc lộ 1, dòng xe xếp kín mặt đường. Càng về buổi chiều, lượng xe dồn đến đông hơn, khiến giao thông trên các tuyến này càng trở nên căng thẳng.

Dọc các tuyến đường từ miền Tây về TP HCM, dưới cái nóng ỏi bức, hàng loạt người đi xe máy dừng lại vỉa hè, quán nước nghỉ ngơi, lấy sức tiếp tục hành trình. Nhiều trẻ em bơ phờ sau nhiều tiếng ngồi trên xe máy.

Tại đầu TP HCM, tuyến quốc lộ 1 bắt đầu đông xe từ trưa nay, khi dòng người từ miền Tây liên tục dồn về. 14h, đoạn qua huyện Bình Chánh và quận Bình Tân, dòng ôtô, xe máy "rồng rắn" nối đuôi nhau theo hướng vào trung tâm thành phố.

Xe nối đuôi nhau trên quốc lộ 1, đoạn qua cầu Bình Điền ở cửa ngõ phía Tây TP HCM, chiều mùng 6 Tết. Ảnh: Gia Minh

Tại cầu Bình Điền, cùng các nút giao quốc lộ 1 với tuyến Nguyễn Hữu Trí, Bùi Thanh Khiết, các loại ôtô, xe máy xếp kín mặt đường, chạy chậm. Nhiều gia đình chạy xe máy mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, quà quê. Sau hành trình dài dưới tiết trời oi bức, người lớn mệt mỏi, trong khi nhiều trẻ nhỏ ngủ gục trên yên xe.

Đi từ Đồng Tháp đến TP HCM, anh Lê Văn Bình (36 tuổi), nói kẹt xe đã xảy ra trên nhiều đoạn qua các tỉnh Tiền Giang, Long An từ sáng do dòng người trở lại TP HCM quá đông, đa phần là xe cá nhân. Ùn tắc khiến hành trình dài gần 150 km của anh Bình mất hơn 5 giờ, thay vì chỉ gần 3 giờ so với ngày thường. "Xác định lượng người đổ về thành phố tăng cao nên tôi chủ động đi từ sớm, không ngờ vẫn chịu cảnh kẹt xe", anh Bình nói.

Đường Kinh Dương Vương đoạn qua Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), lượng xe cũng tăng cao, làm một số đoạn ùn ứ cục bộ. Tại các cổng ra vào bến xe, ôtô khách liên tục ra vào, bảo vệ phải tiên tục điều tiết để giữ trật tự. Theo ông Trần Văn Phương, Phó giám đốc Bến xe Miền Tây, lượng xe từ các tỉnh đổ về bến bắt đầu tăng từ hôm qua (mùng 5 Tết), với 930 ôtô khác chờ khoảng 22.200 người. Hôm nay, bến ước tính đến hết ngày có khoảng 1.000 lượt xe chở khách đến.

Ở phà Cát Lái phía bờ Đồng Nai - cửa ngõ phía Đông TP HCM, hàng trăm ôtô, xe máy nhích từng mét vào khu vực mua vé. Từ 16h, đoạn dài gần một km từ cổng phà đến cổng chào xã Phú Hữu lượng xe đổ về ngày một đông. Gần chục nhân viên bến phà phải chia thành nhóm, đứng nhiều vòng dàn hàng ngang làm thủ tục bán vé cho người dân để giảm bớt ùn tắc.

Ùn tắc ở bến phà Cát Lái phía bờ Đồng Nai, chiều mùng 6. Ảnh: Hà An

Vừa mua vé qua phà, anh Thái Hữu Thuận, 37 tuổi cho biết, gia đình chạy ôtô từ Long Thành về TP HCM để kịp ngày mai đi làm. "Đến cách bến phà chừng một cây số là phải chạy chậm, rồi nhích từng chút một. Phải chờ gần nửa tiếng mới tới cổng phà, nhưng phải đợi chưa được qua. Năm nay thấy lượng người qua phà đông hơn nhiều so với năm trước", anh Thuận nói.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý bến phà), cho biết hôm nay lượng khách qua bến ước tính khoảng 66.000 lượt, tương đương hôm qua. Hiện, ngoài 5 phà chạy thường xuyên, bến Cát Lái tăng cường thêm một phà nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao.

Nhóm phóng viên