Đường trước nhà không được dừng đỗ, taxi đến đón có bị 'phạt nguội' không?

Camera AI vừa được lắp ở đầu đường nhà tôi, trước khu vực có biển cấm dừng đỗ, vậy khi đón taxi thì phải làm thế nào để mình vừa thuận tiện mà tài xế không bị phạt nguội?

Công an Hà Nội đang mở rộng hoạt động của hệ thống camera AI để "lưu bằng chứng" và phạt nguội các trường hợp vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ, để xe trên đường, vỉa hè... Riêng trong ngày 2/2, công an đã phát hiện 122 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường tại 24 xã phường.

Trong đó có 6 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị được phát hiện qua hệ thống camera giám sát, còn lại là nhận được phản ánh trực tiếp tại hiện trường bằng hình ảnh.

Trên khắp 25 tuyến phố, 195 nút giao thông trọng điểm, 1.837 camera được bố trí để soi vi phạm. Anh Thành, một hộ dân ở mặt phố tại Hà Nội, cho hay đoạn đường trước nhà anh có camera AI mới được lắp đặt. Tuyến đường trước nhà cũng gắn biển cấm dừng, đỗ xe.

Anh Thành thắc mắc vậy mỗi khi đặt taxi thì làm thế nào để tài xế đón mình ở trước nhà mà không bị xử phạt. Ở tình huống này, anh thấy cả khách hàng và tài xế taxi đều gặp khó.

Biển cấm dừng đỗ xe tại một khu đô thị ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Dự

Viện dẫn các quy định pháp luật hiện hành, luật sư Nguyễn Đức Thịnh, Công ty Luật TNHH Fanci, cho hay dừng, đỗ xe được đặt ra nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và áp dụng chung cho mọi phương tiện, trong đó có xe taxi. Tuy nhiên, trong thực tế đô thị, hoạt động đón trả khách của xe dịch vụ thường gặp nhiều vướng mắc nếu cả hành khách và tài xế không nắm rõ quy định.

Trước tiên, phải hiểu rõ thế nào là cấm dừng và cấm đỗ. Tại khu vực cấm dừng, phương tiện không được dừng lại dù chỉ trong thời gian ngắn. Tại khu vực cấm đỗ, xe vẫn được dừng tạm thời để cho hành khách lên, xuống, với điều kiện không tắt máy, không rời khỏi vị trí lái và việc dừng xe diễn ra nhanh chóng.

Bởi thế khi đặt xe, luật sư Thịnh khuyên hành khách nên ưu tiên ở những vị trí thuận lợi như sảnh tòa nhà, đầu ngõ, hoặc đoạn đường không có biển cấm. Việc chủ động lựa chọn điểm đón phù hợp sẽ giúp chuyến đi thuận lợi và an toàn hơn cho cả hai bên, tránh bị xử phạt.

Hiện nay, việc xử phạt vi phạm dừng, đỗ xe được thực hiện rất nghiêm, không chỉ qua tuần tra trực tiếp mà còn thông qua hệ thống camera giám sát để phạt nguội. Mức xử phạt đối với hành vi dừng, đỗ sai quy định có thể lên tới vài triệu đồng, thậm chí bị tước giấy phép lái xe trong trường hợp gây ùn tắc giao thông. So với thu nhập của một chuyến xe, đây là rủi ro pháp lý và tài chính rất lớn mà tài xế cần cân nhắc.

Theo nghị định 168, người điều khiển ôtô dừng xe tại nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe"; đỗ xe tại nơi có biển "Cấm đỗ xe" hoặc biển "Cấm dừng xe và đỗ xe" bị xử phạt 600.000-800.000 đồng hoặc 600.000 đồng đến 1 triệu đồng; mức phạt với xe máy là 400.000-600.000 đồng.

Phạm Dự