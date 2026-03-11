Đường sắt qua cầu Ghềnh thông tuyến sau 5 ngày biến dạng

Sau khắc phục, cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai cho tàu chạy sớm hơn một ngày so với dự kiến, giúp vận chuyển khách, hàng hóa trên đường sắt Bắc - Nam, sáng 11/3.

Khoảng 9h, tàu hàng H4501 dài 300 m gần 1.000 tấn chạy qua cầu Ghềnh (phường Biên Hòa) từ hướng Hà Nội đi TP HCM. Gần 30 phút sau, tàu SE6 chở gần 500 khách chạy chiều ngược lại cũng qua cầu an toàn.

Chuyến tàu đầu tiên chạy qua cầu Ghềnh, sáng 11/3. Ảnh: Phước Tuấn

Ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty đường sắt Việt Nam, cho biết các chuyến tàu đầu tiên chạy qua cầu với vận tốc 5km/h. Sau khi tuyến đường sắt qua đây được khơi thông, các đơn vị tiếp tục lắp mới nhịp 2 để thay thế, đảm bảo đúng kỹ thuật, giúp tàu chạy tốc độ 80 km/h như ban đầu.

Tàu khách SE6 chạy từ TP HCM đi Hà Nội chạy qua cầu. Ảnh: Phước Tuấn

Trước đó, sáng 6/3, cầu Ghềnh biến dạng cong vênh, lệch đường ray, phải dừng khai thác, sau khi bị sà lan tông trúng. Sự cố gây thiệt hại ước tính 45-50 tỷ đồng. Ngành đường sắt phải dùng xe trung chuyển khách, hàng hóa giữa ga Biên Hòa và ga Dĩ An, dừng một số tuyến tàu địa phương như Sài Gòn - Phan Thiết, Sài Gòn - Nha Trang.

Công an Đồng Nai đã khởi tố vụ án sau khi xác định có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai, được người Pháp xây dựng đầu thế kỷ 20. Năm 2016, một sà lan từng đâm sập cầu này. Sau đó, Chính phủ cho xây cầu mới gồm ba nhịp như hiện nay. Ngoài đường sắt, cầu có hai lối dành cho xe máy.

Phước Tuấn