Đường sắt ở Italy bị phá hoại trong kỳ Olympic Mùa đông

Các đoạn đường sắt ở miền bắc Italy bị phá hoại, dẫn đến tình trạng gián đoạn gây ảnh hưởng hàng nghìn hành khách khi Olympic Mùa đông đang diễn ra.

Cảnh sát Italy đang điều tra ba vụ phá hoại xảy ra trên các tuyến đường sắt quanh thành phố Bologna, miền bắc Italy và không loại trừ khả năng liên quan đến Thế vận hội Milan-Cortina, truyền thông hôm nay đưa tin.

Một phát ngôn viên cảnh sát xác nhận xảy ra hỏa hoạn tại thiết bị chuyển mạch trên tuyến đường sắt Bologna-Venice, nhiều khả năng là hành vi phóng hỏa. Hiện chưa ai nhận trách nhiệm.

Olympic Mùa đông khai mạc tối 6/2 tại thành phố Milan ở miền bắc. Các nội dung thi đấu thể thao đang diễn ra tại thành phố này cũng như trên khắp các khu vực miền núi ở miền bắc Italy.

"Những vụ phá hoại nghiêm trọng xảy ra sáng nay gần ga tàu Bologna và ở thị trấn Pesaro gây ra tình trạng gián đoạn đáng kể đối với hàng nghìn hành khách. Điều này rất đáng lo ngại", Bộ trưởng Giao thông Vận tải Italy Matteo Salvini ngày 7/2 cho hay.

Đường sắt ở Italy. NurPhoto

Ông Salvini, lãnh đạo đảng Liên minh cực hữu và là thành viên chính phủ liên minh của Thủ tướng Giorgia Meloni, cho biết đang "theo dõi sát sao tình hình".

Trả lời báo chí, ông Salvini đề cập vụ phá hoại đường sắt làm tê liệt mạng lưới tàu cao tốc của Pháp chỉ vài giờ trước lễ khai mạc Thế vận hội vào tháng 7/2024.

Khi được hỏi liệu ông có thông tin cụ thể nào về mối liên hệ với Thế vận hội Milan-Cortina hay không, người phát ngôn của Bộ trưởng Giao thông Vận tải trả lời rằng "có những điểm tương đồng về cách thức hành động và thời điểm" với sự việc ở Pháp. Các cơ quan chấp pháp Italy đang xử lý vấn đề này.

Phát ngôn viên công ty đường sắt nhà nước Ferrovie dello Stato không bình luận về sự việc, nhưng nói rằng tình trạng chậm trễ không phải do lỗi kỹ thuật, đồng thời nhấn mạnh các tuyến đường sắt không bị tê liệt.

Huyền Lê (Theo AFP)