Đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất ùn tắc sau tai nạn giao thông

TP HCMHai ôtô va chạm gần vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình cũ) khiến nhiều tuyến đường kết nối sân bay Tân Sơn Nhất ùn tắc hơn một giờ, tối 6/3.

Khoảng 17h30, hai xe 16 chỗ chạy trên đường Hoàng Văn Thụ, hướng về sân bay Tân Sơn Nhất. Khi vừa qua vòng xoay Lăng Cha Cả thì bất ngờ xảy ra va chạm nhẹ. Hai xe chắn ngang làn đường.

Dòng xe ùn tắc kéo dài trên đường Hoàng Văn Thụ, hướng từ vòng xoay Lăng Cha Cả về sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Đình Văn

Sự cố xảy ra giờ cao điểm, trời mưa khiến nhiều tuyến đường quanh sân bay kẹt xe gần một km. Nghiêm trọng nhất tại vòng vượt vòng xoay Lăng Cha Cả khi dòng xe máy, ôtô ken đặc làn đường, nhích từng chút. Tương tự tại đường Phan Thúc Duyện, Trần Quốc Hoàn và Trường Sơn cũng ùn ứ kéo dài. Dòng ôtô từ ga T3 sân bay tới đường Trần Quốc Hoàn có lúc đứng chôn chân do lượng xe quá đông.

Xe máy, ôtô phủ kín cầu vượt vòng xoay Lăng Cha Cả. Ảnh: Đình Văn

Lúc này trời mưa nặng hạt khiến nhiều người dân chật vật, len lỏi giữa các ôtô để di chuyển. Hai ôtô xảy ra va chạm sau đó tự thương lượng di dời khỏi hiện trường. Đội CSGT Tân Sơn Nhất cũng bố trí nhiều chiến sĩ trước các giao lộ gần sân bay để phân luồng, hạn chế ùn tắc.

CSGT tiến hành phân luồng tránh ùn tắc. Ảnh: Đình Vui

