Đường phố Nha Trang ngập sâu sau mưa lớn

Khánh HòaCơn mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ khiến nhiều tuyến đường lớn ở phường Bắc Nha Trang ngập, có nơi nước dâng hơn 50 cm, sáng 16/10.

Khoảng 3h, cơn mưa lớn kèm sấm sét đổ xuống nhiều nơi tại các tuyến phố ở trung tâm Nha Trang. Ở phường Bắc Nha Trang, nhiều tuyến đường ngập 35-60 cm.

Trong đó, khu vực đường Ngô Đến, gần trường THCS Nguyễn Khuyến ngập hơn 50 cm. Do đường nhỏ, nằm ở vùng trũng khiến nước dâng làm ngập cả xe máy và ôtô. Nhiều phụ huynh phải cho con ở nhà để đảm bảo an toàn.

Khu vực đường Ngô Đến, gần trường THCS Nguyễn Khuyến ngập hơn 50 cm một đoạn chừng 200 m. Ảnh: Beat Khánh Hòa

Tương tự, khu vực đường ven biển Phạm Văn Đồng nhiều nơi ngập hơn 35 cm, mỗi đoạn kéo dài chừng 200 m.

"Sáng nay tôi đặt taxi để đi làm nhưng rất nhiều tài xế phải hủy chuyến vì nhiều đường bị ngập, di chuyển khó khăn", chị Uyên, người dân phường Bắc Nha Trang cho biết.

Người dân dắt xe qua vùng nước ngập hơn 30 cm ở đường 2 tháng 4 lúc 8h30. Ảnh: Bùi Toàn

Tại một số tuyến đường như 2 tháng 4, Điện Biên Phủ, chính quyền địa phương phải bố trí người ở khu vực ngập để cảnh báo người dân, không cho xe qua để bảo đảm an toàn.

"Nước dâng cao từ lúc hơn 5h, đến 8h đã rút bớt. Tuy nhiên trời vẫn tiếp tục mưa nên chúng tôi vẫn phải đề phòng nước ngập tràn vào nhà", anh Văn Hoài, ở phường Bắc Nha Trang cho biết.

Đến 9h15, lượng mưa giảm, nước rút dần tại tuyến đường Phạm Văn Đồng ven biển ở trung tâm Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Khánh Hòa trong ngày 16/10 nhiều mây, giông, cục bộ mưa lớn trên 70 mm. Trong 6 giờ tiếp theo, địa bàn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, tại các xã, phường: phường Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Nam Ninh Hòa, Bắc Khánh Vĩnh.

Bùi Toàn