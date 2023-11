Đường lở, cầu ngập do mưa lớn ở Quảng Ngãi, Quảng Nam

Mưa lớn khiến nhiều cầu tràn ngập một mét, một số đường miền núi ở Quảng Ngãi, Quảng Nam sạt lở, đất đá tràn xuống, chia cắt giao thông, trường cho nghỉ học.

Đêm qua tỉnh Quảng Ngãi mưa rất lớn, phổ biến 250-450 mm một đợt, có nơi trên 600 mm. Lượng nước ở sông Rin và cầu tràn Thạch Nam (huyện Sơn Hà), cầu máng Hành Minh, xã Hành Nhân (huyện Nghĩa Hành) lên báo động 3 - mức rất nguy hiểm.

Cầu sông Rin ở huyện Sơn Hà bị nước tràn qua. Ảnh: Sơn Hà

Ông Nguyễn Ngọc Trân, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, cho biết mưa lũ làm hàng loạt tuyến đường ở địa phương miền núi này hư hỏng, đất đá, cây cối, dây leo đổ xuống đường.

Một số đoạn sạt lở đến 10 m, đường lõm sâu. Nước trên núi đổ xuống ào ạt ở khu vực đường lên Gò Lã, đường qua trường tiểu học thuộc xã Sơn Dung, đường tỉnh 623B, đường ĐH 83 lên thôn Hà Lên, Sơn Màu.

Sạt lở cũng xảy ra tại nhiều tuyến đường huyện Minh Long, cây cối bị ngã đổ ven đường.

Đường tỉnh 623B bị sạt lở ảnh hưởng đi lại của người dân. Ảnh: Nguyễn Trân

Tại huyện Sơn Hà, mưa lớn gây ngập hơn một mét ở các cầu tràn như Thạch Nham, Sơn Giang – Sơn Linh, Tầm Linh, Sơn Kỳ. Giao thông ở các địa phương này bị chia cắt, ảnh hưởng hàng nghìn hộ dân. Sáng nay 20.000 học sinh ở huyện được nghỉ học. Hiện mưa to vẫn tiếp diễn.

Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cơ quan chức năng canh gác, cắm biển cảnh báo và cấm người dân đi qua các khu vực nguy hiểm như cầu tràn, đường ngập sâu...

Mưa lớn mức 180-226 mm trong nhiều giờ cũng ảnh hưởng một số địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hai cầu ngầm sông Trường và Nước Oa, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My trên quốc lộ 40B sáng nay nước dâng cao, ở giữa cầu ngập hơn một mét. Đây là đường độc đạo nên các xã Trà Giáp, Trà Bui, Trà Tân, huyện Bắc Trà My và huyện Nam Trà My bị chia cắt.

Cách hai cầu này hơn 100 km về phía bắc, trên quốc lộ 14H qua cầu Khe Rinh, xã Phước Ninh ngập một mét và cầu Bến Đình xã Quế Lâm, đều ở huyện Nông Sơn, ngập nửa mét, xe không thể đi qua.

Cầu sông Trường, trên quốc lộ 40B ngập một mét, sáng 14/11. Ảnh: Đắc Thành

Tại huyện Đại Lộc nước lũ khiến bờ sông Vu Gia qua xã Đại Cường bị sạt lở gần 100 m. Chính quyền đóng cọc tre, bỏ bao cát theo taluy để ngăn sạt lở.

Ở thị trấn Ái Nghĩa khu vực Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam sạt lở mái ta luy, đất tràn vào sát vách tường nhà dân, ảnh hưởng 12 hộ dân.

Ảnh hưởng không khí lạnh, từ 13/11 khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 450 mm. Ngoài ra phía bắc khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 3-5 m.

Hôm qua mưa lớn khiến hàng chục đường ở TP Vinh (Nghệ An), huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), TP Đà Nẵng ngập 25-50 cm, gây ách tắc giao thông.

Phạm Linh - Đắc Thành